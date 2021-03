Simona Ventura è risultata positiva con il compagno. Il Covid ha colpito un altro nome noto della televisione. Ecco come stanno.

La Ventura ha dovuto rinunciare alla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2021. Davvero una grande sfortuna per la futura conduttrice di “Game of Games”, presto in prima serata su Rai 2.

La notizia della sua positività era arrivata durante la conferenza stampa della quarta serata. Sfortunatamente, il contagio ha interessato anche il suo compagno. Scopriamo come stanno.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: paura anche per i figli

L’annuncio della positività della coppia ha destato grande apprensione, ma Terzi ha subito rassicurato tutti sulle condizioni di SuperSimo. Entrambi stanno bene, ma hanno comunque alcuni sintomi molto simili a quelli influenzali. “Incrociamo le dita e pensiamo a chi è stato peggio durante questo Covid“, ha raccontato l’uomo mentre era in collegamento a Storie Italiane.

Terzi ha anche rivelato qualcosa in più sulle sue condizioni di salute: “Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo”. Come per molte altre persone, anche la coppia deve prestare la massima attenzione. Entrambi comunque si rallegrano dei sintomi lievi e si ritengono molto fortunati.

Paura anche per i figli dopo la scoperta della positività. Fortunatamente sono tutti negativi tranne Caterina. Quest’ultima era stata adottata dalla conduttrice mentre Giacomo e Niccolò sono nati dalla sua precedente relazione con Stefano Bettarini.

Fortunatamente solo tanta paura per la conduttrice, ma per il momento sembra che tutti stiano bene e che la situazione sia sotto controllo. SuperSimo continua a ricevere tanti messaggi di solidarietà e vicinanza da parte dei colleghi e dei numerosi fan.