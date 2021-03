Rosalinda Cannavò rivive l’incubo dell’anoressia: “Pesavo 32Kg”

By

Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò parla del suo passato e del disturbo alimentare del quale ha sofferto.

L’ex gieffina si è confidata a cuore aperto mentre era ospite a “Live – Non è la d’Urso”. La Cannavò ha dimostrato grande forza nel parlare di quel passato tanto difficile.

Nel suo viaggio all’indietro non è però stata sola. Al suo fianco c’erano anche sua madre e sua sorella che non vedeva da ben sette mesi. La presenza delle due donne è stata una sorpresa davvero gradita per Rosalinda.

Rosalinda Cannavò racconta i problemi avuti con il cibo

La Cannavò ha parlato del disturbo alimenta del quale ha sofferto: l’anoressia. La donna aveva già parlato di questa malattia mentre si trovata all’interno della casa del grande fratello. Un percorso di cinque anni che l’aveva portata progressivamente a mangiare sempre meno.

In base anche ai racconti avvenuti nella casa del GF, inizialmente, sarebbero stati i produttori a impedirle di mangiare. La “dieta” rigidissima fatta di tonno e insalata l’ha portata a sviluppare un vero e proprio disturbo alimentare.

Con grande forza di volontà era riuscita ad allontanarsi da quell’ambiente tossico per tornare a casa dei genitori in Sicilia. “Prendevo il cibo, lo nascondevo e lo buttavo. Sono arrivata a pesare 32 chili”, ha raccontato la Cannavò. Un percorso lungo e tortuoso che ha comportato anche il ricovero in una clinica.

Nonostante le difficoltà il supporto di tutta la famiglia non è mai mancato, ma come ha ricordato più volte la showgirl ciò che le ha permesso di svoltare è stato raggiungere la consapevolezza di ciò che stava accadendo.

“Quando sono stata seguita da degli specialisti, riuscivo sempre a trovare un modo per evitare di mangiare e me ne vergogno un po’ di questa cosa”. Parole che mostrano la difficoltà di questo percorso che però l’ha portata a riavere un rapporto normale con il cibo.