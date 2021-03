Padre di due figli si suicida, la moglie: “Il Covid ha cambiato la sua personalità”. La donna ha descritto i problemi di natura mentale che la malattia ha causato a suo marito, in soli 16 giorni. Tanto da portarlo a compiere il drammatico gesto.





L’uomo era stato curato in ospedale. Al suo ritorno, a detta dei suoi familiari, non era più lo stesso. La malattia aveva portato con sé dei problemi di natura psichica che avevano cambiato drasticamente il marito dalla donna.

Padre di due figli si suicida, il Covid aveva cambiato la sua personalità

In soli 16 giorni la vita di Ben, e di tutti i suoi familiari, è cambiata per sempre. L’uomo aveva contratto il Coronavirus e questo ha causato in lui tali problemi di natura psichica, da condurlo a togliersi la vita. A raccontare i fatti, accaduti in Illinois, precisamente a Morris, è stata la moglie dell’uomo sulle pagine di The Sun.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Madre di 32 anni, dopo aver subito uno stupro di gruppo si suicida

Ben Price aveva 48 anni e aveva lottato contro il Covid per 16 giorni, prima di decidere di togliersi la vita. I problemi respiratori avevano condotto l’uomo ad essere ricoverato in ospedale, dove era stato curato per 4 giorni. Al suo ritorno, a detta dei suoi familiari, Ben non era più lo stesso. Sua moglie lo ha descritto infatti come un “uomo diverso”.

Potrebbe interessarti anche –> “Non sono al sicuro”: dimessa nonostante la richiesta d’aiuto, si suicida

Leggi anche –> Prato, agente di viaggio si suicida in agenzia:”E’una vittima del Covid”

Secondo quanto riferito dalla donna, il Covid ha causato dei problemi di natura mentale nel marito. Secondo quanto ricostruito dalla moglie, di quegli ultimi giorni di vita del consorte infatti, l’uomo si aggirava per casa, ripetendo le cose, con un tono molto diverso da quello suo solito. Ben continuava inoltre a ripetere di essere molto spaventato, fissava spesso nel vuoto fuori dalla finestra e si preoccupava di cose che non stavano neanche accadendo. La donna ha dichiarato su The Sun di essere rimasta sconvolta nel vedere le condizioni di suo marito peggiorare in questo modo.