Oroscopo di martedì 9 Marzo 2021: previsioni segno per segno

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 9 Marzo 2021.

Marzo è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Le prossime ore si prospettano serene o turbolente? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 9 Marzo 2021.

Martedì 9 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo e rallentare. State lavorando sodo e molto probabilmente avete bisogno di ricaricare le batterie. Un buon consiglio è quello di rimandare le questioni più tediose al weekend.

Toro. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di procedere con cautela sul lavoro e di non prendere decisioni troppo affrettate. Gli astri non saranno rivolti dalla vostra parte, perciò preparatevi ad un po’ di tensioni ed ansie.

Gemelli. Marte sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi porterà delle belle soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Le energie non vi mancheranno e voi sarete pronti più che mai a dare il massivo e a farvi valere.

Cancro. La Luna è finalmente uscita dalla sua opposizione, lasciando posto al cielo sereno. Le cose stanno lentamente migliorando, sia in amore che sul lavoro, e voi siete ad un passo dalla risoluzione definitiva dei problemi che vi hanno tediato fino ad oggi.

Leone. Durante la giornata di oggi potreste essere un po’ demotivati. Molto probabilmente siete a corto di ispirazione ma presto potrete contare su nuovi stimoli. Sul lavoro cercate di mantenere la concentrazione e soprattutto di rimanere calmi nonostante i piccoli imprevisti.

Vergine. Un po’ di confusione in arrivo per voi durante la giornata di oggi. Qualche contrattempo potrebbe portarvi a cambiare i piani all’ultimo minuto, mettendovi di malumore. Cercate di rimanere positivi e di affrontare i problemi con più leggerezza.

Bilancia. La Luna sarà favorevole durante la giornata di oggi e vi regalerà delle ore serene e prive di intoppi. Le energie non vi mancheranno e voi sarete carichi più che mai per affrontare con positività e superare qualsiasi ostacolo.

Scorpione. La Luna sarà contraria per voi durante la giornata di oggi, ma non si tratta necessariamente un evento negativo. Potreste sentirvi più stanchi del solito, ma anche più sicuri. Approfittatene per sbrigare in fretta tutte le questioni più antipatiche.

Sagittario. Durante la giornata di oggi fareste bene a concedervi qualche ora di solitudine per ricaricare le batterie e per riflettere attentamente sulle vostre prossime mosse. È in arrivo un intenso periodo di cambiamento, e voi dovrete essere più pronti che mai.

Capricorno. La giornata di oggi si prospetta piuttosto impegnativa, ma non è ancora giunto il momento di adagiarsi sugli allori. Sarà infatti necessario rimboccarsi le maniche e continuare a dare il massimo. Presto potrete cogliere i frutti del vostro duro lavoro.

Aquario. Luna, Saturno, e Giove saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regaleranno energia positiva e fortuna. Fidatevi ciecamente del vostro istinto e non abbiate paura di prendere qualche decisione azzardata, è il momento giusto!

Pesci. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò non abbiate paura di esporvi e di dimostrare al mondo di che pasta siete fatti. Via libera anche in amore: lasciatevi andare senza alcun timore. Non temete, ne uscirete vincitori.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.