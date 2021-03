Napoli, stagione finita per Ghoulam: il comunicato ufficiale

Non finiscono le brutte notizie in casa Napoli: stagione finita per il terzino algerino Faouzi Ghoulam, il comunicato ufficiale

Ancora una brutta notizia in casa Napoli. Gattuso dovrà fare a meno del terzino algerino, Faouzi Ghoulam, per i prossimi mesi. Uscito al 22′ del primo tempo contro il Bologna, il laterale azzurro si è subito recato a Villa Stuart sottoponendosi alla visita con il Prof.Mariani. La risonanza magnetica ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro (non quello operato) e così ci sarà già una nuova operazione nelle prossime ore. Stagione finita per il giocatore azzurro, che dovrà subito pensare ad una riabilitazione dopo il calvario degli anni scorsi. Proprio quando sembrava al top della condizione, l’algerino sarà costretto a fermarsi nuovamente.

Napoli, il comunicato sulle condizioni di Ghoulam

Pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato ufficiale della SSC Napoli: “Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma”. Poi si legge: “Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assistito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart”. Un’altra brutta notizia con il Napoli, che sarà impegnato nel giro di una settimane in tre trasferte decisive per quanto riguarda il quarto posto in classifica. Gli azzurri saranno impegnati a San Siro contro il Milan, all’Allianz Stadium contro la Juventus per poi terminare il tour de force all’Olimpico contro la Roma.