Minnie Minoprio, chi è il marito Carlo Mezzano: vita e carriera, la loro storia

Scopriamo chi è il marito di Minnie Minoprio e com’è nata la loro storia d’amore: età, vita, carriera di Carlo Mezzano.

Cantante Jazz di grande successo, Minnie Minoprio è stata una celebrità di prima grandezza tra gli anni ’60 e ’70. La sua vita sentimentale è stata caratterizzata da due matrimoni, il primo con Giorgio Ammannitti, dal quale ha avuto il figlio Giuliano, ed il secondo con Carlo Mezzano, che perdura ancora oggi. Sull’uomo non si conosce molto, poiché sia lui che Minnie sono molto riservati e preferiscono mantenere privati i dettagli della loro vita coniugale.

Sappiamo che Carlo è un musicista, ma non se suoi qualche strumento in particolare o se invece si dedica alla produzione di pezzi altrui. I due pare si siano conosciuti nel 1973, anno in cui hanno cominciato (secondo indiscrezioni) una convivenza durata 11 anni e culminata con il matrimonio nel 1984. Quello stesso anno in cui il figlio della neo sposa gli svaligiò la casa, reato per il quale il giovane è stato arrestato.

Chi è Carlo Mezzano

Come detto non sono noti molti dettagli sulla vita di Carlo Mezzano, ma è noto a tutti come verso la fine degli anni ’80 abbia deciso di diventare un imprenditore insieme alla moglie. Nel 1987 Minnie e Carlo hanno aperto il locale Cotton Club, per anni punto di riferimento per la movida romana e tutt’ora aperto. Di recente la coppia ha deciso di diversificare la propria attività imprenditoriale aprendo anche un Bed & Breakfast: il Birdland Hotel a Castelnuovo di Porto.

Non sappiamo invece se ha avuto precedenti relazioni o quale sia il suo titolo di studio.