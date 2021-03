Meghan Markle, la duchessa del Sussex confessa i segreti della famiglia reale in televisione: ecco come viene trattato il piccolo Archie.

La duchessa del Sussex Meghan Markle ha confessato di recente che durante la gravidanza del figlio Archie ci sono state “preoccupazioni” a proposito del colore della pelle del bambino. La duchessa ha raccontato l’accaduto, evitando però di esplicitare il nome del membro reale che avrebbe iniziato la conversazione a proposito.

Meghan Markle confessa i segreti della famiglia reale in televisione

Meghan Markle ha raccontato che quando era incinta del suo primo figlio le è stato detto che in famiglia reale c’erano preoccupazioni su quanto “scura” sarebbe stata la pelle del bambino. Durante la sua intervista con Oprah Winfrey, Meghan ha ammesso che ha sposato il principe Harry “ingenuamente”, ma che il controllo all’interno della famiglia reale è insopportabile. Ha raccontato: “Nei mesi in cui ero incinta abbiamo avuto in parallelo conversazioni sul fatto che non gli venisse data sicurezza o un titolo, e anche preoccupazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle quando sarebbe nato”.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Meghan Markle, il suo nome tolto dai documenti ufficiali: crisi in famiglia reale

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Meghan ha spiegato i dettagli della situazione: “Non volevano che fosse un principe o una principessa, senza sapere quale sarebbe stato il sesso, hanno detto che sarebbe stato diverso dal protocollo e che non avrebbe ricevuto sicurezza”. La conduttrice del chat-show le ha poi chiesto: “Chi ha avuto questa conversazione con te?”, ma Meghan ha evitato di rispondere: “Penso che sarebbe molto dannoso per loro se si venisse a sapere”. Poco prima, però, parlando della Regina Elisabetta la Duchessa ha raccontato: “La regina è sempre stata meravigliosa con me. Amavo stare in sua compagnia”. La vita a palazzo reale, però, non era rosea come sembra in televisione: pare che la Regina sia stanca del ruolo, e che non voglia più “essere viva”. “Non avete idea di quello che succede dietro le porte chiuse” ha detto Meghan in televisione.