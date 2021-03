L’attore genovese di “Tre uomini e una gamba” che ha interpretato il medico è Augusto Zucchi. Ecco chi è.

Questa sera appuntamento con la risata su Italia 1 con il film cult di Aldo, Giovanni e Giacomo: “Tre uomini e una gamba“. La pellicola, uscita nel 1997, è considerata dagli estimatori del trio comico, una delle loro migliori, a dispetto degli ultimi film, non troppo apprezzati dai fan veterani. La storia è celebre: tre amici alla soglia del quarant’anni, annoiati dalle loro vite tranquille, che intraprendono un improbabile viaggio verso Gallipoli con una scultura in legno (la “gamba” del titolo”). Uno dei personaggi più interessanti del film è quello del medico, interpretato da Augusto Zucchi: ecco la sua storia.

Augusto Zucchi, chi è il medico di “Tre uomini e una gamba”

Augusto è un attore, regista, sceneggiatore ligure, nato a Varazze nel 1946. Ha iniziato presto la sua carriera, diplomandosi al Teatro Stabile di Genova come attore e poi come regista all’Accademia nazionale d’arte drammatica, arrivando a dirigere spettacoli anche importanti e prestigiosi. Il suo impegno civile è dimostrato dal fatto che ha fondato una compagnia teatrale attiva politicamente in cui ha militato con il critico e scrittore Italo Moscati.

Non solo teatro, Zucchi ha lavorato anche in radio e ha diretto diverse trasmissioni, come quella di Maurizio Costanzo a Raidue e Radiotre. Il 1986 è l’anno di debutto di Zucchi al cinema con “Il caso moro di Giuseppe Ferrara e l’anno successivo ne “La monaca di Monza“. Anche per il piccolo schermo, Zucchi ha ottenuto diversi ruoli in fiction amatissime dal pubblico come “Il maresciallo Rocca“, “Il bello delle donne e “Don Matteo“.

Riesce a farsi conoscere al grande pubblico proprio grazie alla collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo e ai sui ruoli in “Chiedimi se sono felice“, “Così è la vita” e “Tre uomini e una gamba“, che andrà in onda questa sera in prima serata su Italia1.