Matrimonio a prima vista Italia, via alla 6° stagione: ecco quando e dove

Matrimonio a prima vista Italia sta per ripartire. L’ultima stagione del format, finora visibile solo su Discovery+, verrà trasmessa in chiaro da Real Time.

Sta finalmente per andare in onda in chiaro una nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, la sesta per la precisione. Il format, che nell’ultima edizione ha riscosso ampio successo, prevede che tre coppie di sconosciuti convolino a nozze e dopo una convivenza di sole 5 settimane debbano decidere se divorziare o rimanere sposati giurandosi eterno amore.

Un nuovo capitolo di Matrimonio a prima vista

Le coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista saranno formate come sempre dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicologo Fabrizio Quattrini. L’ultima edizione, andata in onda lo scorso autunno, aveva visto grandi colpi di scena:

coppie super innamorate che poi sono saltate e/o finite in malo modo, plateali litigi, clamorosi tradimenti e inaspettate amicizie.

La sesta edizione di Matrimonio a prima vista Italia prenderà il via su Real Time. Se su Discovery Plus (piattaforma a pagamento del gruppo Discovery) è quasi giunta al termine, il programma debutterà in chiaro domani, martedì 9 marzo. Anche questa volta sono 3 le coppie di sconosciuti che si conosceranno davanti all’altare: Clara Campagnola e Fabio Peronespolo che si dimostreranno inizialmente i più affiatati, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti (una coppia tutto pepe, in cui sarà lei a predominare) e infine Salvatore Bonglio e Santa Marziale, molto timidi e per tale motivo faranno fatica a instaurare un dialogo e trovare feeling. Non resta che tenere pronto il telecomando per seguire le nuove avventure.

