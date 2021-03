I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli fa una battutaccia su Samanta Togni: “Non vale la pena parlarne”. Ed è bufera

La festa della donna si apre con uno scivolone durante i Fatti Vostri, programma condotto da Giancarlo Magalli. Nonostante la giornata sia importante per ricordare quanto ancora ci sia da fare per la parità di genere nel nostro paese e nel mondo, il conduttore non ha perso l’occasione per dare spago alla sua ironia. Il conduttore ha così iniziato a prendere di mira Samanta Togni con una serie di battute finchè è arrivato al punto da sfoderare una vera e propria battutaccia che ha lascio a bocca aperta il pubblico da casa e non solo: “Sì, di Samanta Togni ormai non vale più la pena di parlarne, nel senso, voglio dire, si sa”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La battutaccia di Magalli nasconde … una sopresa…

Giancarlo Magalli alludeva al buon lavoro che Samanta sta facendo alla conduzione del nuovo programma. Oltre alla co-conduzione insieme a Giancarlo Magalli de I Fatti Vostri, infatti, Samanta Togni quest’anno ha iniziato un nuovo programma Domani è domenica. Quest’ultimo va in onda sempre su Rai Due ogni sabato. Gli ascolti sono stati buoni e quindi il conduttore de I Fatti Vostri voleva semplicemente scherzare su quello che è un successo per la Togni: “Ha fatto pure un bellissimo ascolto col suo programma sabato”, ha sottolineato Magalli. In realtà, per molti l’ironia di Giancarlo Magalli nasconde una preoccupazione. Il timore di essere abbandonato dalla piacevole co-conduzione della brillante Samanta Togni è più di una convinzione da parte della critica televisiva:

Leggi anche > La famiglia Tenco contro la Palombelli

“Ormai va con le sue gambette, capito? Tra un po’ ci abbandonerà”, aveva esclamato Giancarlo in diretta televisiva tra un po’ di ironia e tanta, forse amara, verità per lui. Evidentemente l’idea di perdere la brava collaboratrice non lo alletta.

Leggi anche > Luigi Tenco, chi era e cosa accadde a Sanremo