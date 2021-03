Paola Perego, il dolore per il tremendo lutto: “Ovunque tu sia..”

Paola Perego ha condiviso con i followers una parte importante e dolorosa della sua vita e il terribile lutto che l’ha colpita. Ecco cosa ha scritto.

La perdita di una persona cara è purtroppo un qualcosa che può colpire tutti e i nostri cari vip non ne sono di certo esenti, come tutti i dolori della vita. In questo caso è Paola Perego a condividere il suo immenso dolore per la perdita del papà, deceduto a causa del Covid intorno alle festività natalizie, con i suoi followers su Instagram, proprio nel giorno del compleanno dell’uomo. L’amatissima conduttrice ha voluto lasciare un tenero messaggio al compianto papà, per augurargli un buon compleanno.

Paola Perego e il messaggio per il padre defunto

“Buon compleanno papà, ovunque tu sia.” ha scritto Paola nel commovente messaggio per il padre morto di Coronavirus a Natale, che accompagnava un’altrettanto tenera foto di padre e figlia insieme. Tantissimi i fan che hanno mostrato supporto e vicinanza a Paola per il dolore della perdita di suo padre e che hanno commentato con un messaggio carino un cuore, semplice ed efficace dimostrazione di affetto.

Non solo, anche diversi colleghi del mondo dello spettacolo hanno mostrato vicinanza e hanno lasciato un commento o anche solo un like. Tra di loro Elisabetta Gregoraci, Ambra Angiolini, Valeria Graci, Alessandra Pierelli e Sandra Milo. Quest’ultima ha voluto esprimere parole di conforto per Paola: “Paola carissima, tuo papà è esattamente dove sei tu. Chi ci ha amato non ci abbandona mai veramente, veglia su di noi, ci fa avvertire la sua presenza, non ci fa sentire sole.”

Paola Perego, nonostante i lutti e il dolore, non si ferma mai e non lascia mai solo il suo pubblico. E’ infatti già a lavoro per preparare la prossima puntata de “Il filo rosso”, il suo programma del sabato pomeriggio, dedicato ai rapporti affettivi, soprattutto tra nonni e nipoti.