Lutto nel mondo dello sport: morta Eleonora Marchigiani, aveva 13 anni

Il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia Marchigiani per la morte prematura della 13enne Eleonora.

Si è spenta nelle scorse ore la giovanissima Eleonora Marchigiani, figlia del direttore sportivo del Montesicuro Tre Colli, squadra di futsal dell’anconetano. La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa della ragazza è stata data dalle stessa società sportiva con un messaggio di cordoglio diretto al proprio dirigente e alla sua famiglia in questo periodo di forte dolore: “La società Montesicuro Tre Colli, i dirigenti, lo staff, i giocatori si stringono intorno al suo ds Momi Marchegiani facendo le condoglianze all’intera famiglia Marchegiani”.

La famiglia si è stretta nel dolore e sta vivendo questo momento di incommensurabile dolore con assoluto riserbo. I funerali per la piccola Eleonora si terranno in forma privata oggi 8 marzo 2021 con rito cattolico a partire dalle ore 15. Nel frattempo sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la dolorosa perdita.

Morta la piccola Eleonora Marchigiani, i messaggi di vicinanza alla famiglia

Tra coloro che hanno espresso pubblicamente la propria vicinanza a Momi e alla sua famiglia c’è stato anche il giornalista e amico di famiglia Giampaoli, il quale ha scritto: “Oggi il Signore ha chiamato in cielo al suo fianco un dolce angioletto. Ciao piccola Ele sei stata un insegnamento di vita per tutti noi che porteremo per sempre nel nostro cuore! Un forte abbraccio alla tua sorellina Isabella a mamma Betta a papà Momi e alla tua grande famiglia”.

Molto bello anche il messaggio della squadra Città di Falconara, sul cui profilo social si legge: “Una vittoria che vale molto per Falconara. E che la società ha dedicato alla memoria di Eleonora Marchegiani, figlia di Momi Marchegiani, dirigente del Trecolli Montesicuro, amico e tifoso, prematuramente scomparsa ieri. Proprio come segno di cordoglio e vicinanza Città di Falconara e Capena hanno osservato un minuto di silenzio prima di dare il via alle ostilità”.