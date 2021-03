Quello che non sapete su Luca Zingaretti: i segreti di carriera e vita privata

Luca Zingaretti è un attore molto famoso, grazie soprattutto a Montalbano, ma ci sono alcuni aspetti della sua vita poco noti. Vediamoli più da vicino.

Luca Zingaretti, attore italiano di grande successo, in particolare per la magistrale interpretazione di Salvo Montalbano nella fiction Il commissario Montalbano, ha coltivato in passato interessi e passioni quanto mai distanti da cinema. Ecco il retroscena.

Luca Zingaretti a 360 gradi

Non tutti sanno che Luca Zingaretti ha mostrato in passato un particolare interesse per il mondo politico. Proprio come suo fratello, Nicola Zingaretti, ex segretario del Partito Democratico e presidente della regione Lazio e della provincia di Roma. Luca ha invece militato in gioventù nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo.

Come lui stesso ha dichiarato, Luca Zingaretti ha vissuto una stagione molto coinvolgente insieme al Pdup di Lucio Magri e a Luciana Castellina, ma essendo una persona molto dinamica e curiosa allo stesso tempo portava avanti anche altre passioni. Nonostante non si sia pentito di non aver intrapreso la carriera da politico, l’attore ha mantenuto forte e salda la propria coscienza battendosi per ciò in cui crede. E’ il caso dello spot contro le trivelle nel Mediterraneo, che ha deciso di sostenere per salvaguardare un mare che versa attualmente in condizioni di grave pericolo.

La carriera politica però non era quello che faceva per Luca Zingaretti e successivamente, dopo una breve stagione di interesse e coinvolgimento, il Nostro si è indirizzato verso altri interessi come il calcio e il teatro. Il caso ha poi voluto che Luca scegliesse la carriera da attore mentre il fratello Nicola, che aveva avuto da sempre il sogno di diventare regista, è diventato un politico di rilievo nazionale.

Per quanto riguarda la sfera prettamente privata, è stata la moglie di Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, a svelare le grandi doti del marito e collega, con cui oltre all’intimità c’è stima reciproca e grande affinità: “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. E ha un grande talento per il disordine: molto artistico”.