Inter – Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Atalanta è il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si chiude oggi la giornata numero 26 della Serie A TIM, con la sfida clou tra due formazioni che hanno finora fatto molto bene in questo campionato. Ci sono infatti di fronte allo stadio Meazza, a partire dalle ore 20.45, la capolista Inter contro la sempre più sorprendente Atalanta di Gasperini.

Le vittorie di Milan e Juventus hanno rilanciato le aspettative delle due squadre e quindi sia l’Inter che l’Atalanta vogliono oggi fare bottino pieno. La capolista per ristabilire il vantaggio sulle più dirette inseguitrici, gli ospiti invece per accorciare lo svantaggio dalla vetta e contestualmente non perdere il treno scudetto.

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra i padroni di casa dell’Inter e gli ospiti bergamaschi dell’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta di un altro grande classico della Serie A TIM, essendo questa la sfida numero 120 tra le due formazioni. Sinora abbiamo avuto 63 vittorie nerazzurre, 24 dei bergamaschi e 32 pareggi. Ma l’Atalanta nelle ultime partite è stata un po’ la bestia nera dell’Inter, che ha vinto soltanto una volta, lo scorso anno all’ultima giornata, nelle ultime sei sfide: quattro i pareggi e una vittoria della Dea. Se si guarda alle sfide in casa, invece, l’Inter ha una serie positiva di 4 successi e due pareggi.

Inter e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Gasperini stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Ecco le formazioni in campo: