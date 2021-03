Ilenia Fabbri, la confessione del killer: “Promessi 20mila euro e un’auto”

Avrebbe reso piena confessione nelle scorse ore il killer di Ilenia Fabbri: “Promessi 20mila euro e un’auto”.

20mila euro e l’acquisto di un’autovettura: questo il compenso che sarebbe stato pattuito da Pierluigi Barbieri, 53 anni e noto come “lo Zingaro”, per uccidere Ilenia Fabbri, la donna vittima di femminicidio a Faenza. I fatti risalgono alla mattina preso del 6 febbraio e sono purtroppo tristemente noti.

Leggi anche -> Caso Ilenia Fabbri, svolta nelle indagini: l’assassino confessa l’omicidio

Adesso emergono le parole appunto del killer, che avrebbe reso piena confessione, chiarendo anche i dettagli. Ci sarebbe stato un accordo economico tra lui e l’ex di Ilenia, Fabbri, Claudio Nanni. Un accordo che comprendeva appunto una cospicua somma di denaro e l’acquisto dell’automobile.

Leggi anche ->“Sono molto impaurita”, l’audio inquietante che Ilenia Fabbri ha inviato prima di morire

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il killer di Ilenia Fabbri confessa i dettagli dell’omicidio

Queste sarebbero state le parole di Barbieri, arrestato mercoledì scorso con l’accusa di omicidio volontario, agli inquirenti. In carcere, oltre a lui, si trova anche l’ex marito della donna Claudio Nanni, accusato di essere il mandante dell’omicidio. Questi viene interrogato proprio in questi minuti e sebbene non sia appunto l’esecutore del femminicidio, la sua posizione è ugualmente ben definita dagli inquirenti, che pochi dubbi sembrano avere su come si siano svolte le cose. Il corpo senza vita di Ilenia Fabbri – come si ricorderà – è stato trovato il 6 febbraio 2021 nella sua abitazione a Faenza. La compagna di Arianna, figlia della donna, era presente in casa al momento dell’omicidio. L’ex marito della vittima e sua figlia erano invece in viaggio.

Subito i sospetti degli inquirenti si sono addensati su Nanni, che però non poteva essere l’esecutore del delitto per ovvi motivi. Così, ha preso piede praticamente subito la pista dell’omicidio su commissione e i due uomini finiti in manette mercoledì sarebbero stati poi incastrati dalle telecamere. Emerge nel frattempo un altro dettaglio di questo sconcertante femminicidio: il compenso pattuito non sarebbe mai stato corrisposto a Barbieri e a quanto si apprende gli oltre 2mila euro sequestrati nell’abitazione dell’uomo al momento dell’arresto nulla avrebbero a che fare con il delitto.