Fabrizio Corona, ai giudici: “Chiedo perdono per quello che ho fatto”

Fabrizio Corona ha chiesto scusa in maniera formale ai giudici che seguono il suo caso ed ha condiviso la lettera di scuse sul suo profilo Instagram.

Fabrizio Corona si prepara per l’udienza di oggi pomeriggio davanti ai giudici della Sorveglianza di Milano, i quali dovranno decidere nei prossimi giorni se l’ex re dei paparazzi dovrà restare in detenzione domiciliare o se dovrà tornare in carcere.

“Mi dispiace, se ho sbagliato, come dite voi, se ho commesso gravi violazioni, come dite voi (…) vi chiedo scusa“, queste le parole dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona nei confronti dei giudici della Sorveglianza di Milano. Corona ha condiviso sulla sua pagina Instagram questi appunti scritti a mano, aggiungendo che: “Sono un essere umano, non un criminale“. L’ex agente fotografico si dovrà preparare in vista dell’udienza di oggi, nella quale potrebbe dover fare delle dichiarazioni per chiedere alla Sorveglianza di non revocare il differimento pena, concessogli nel dicembre 2019.

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona, parole che spaventano: “Pronto a morire” FOTO

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona Morgan, attenti a quei due: “Sarà una morte lenta” VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona, i giudici della Sorveglianza lo vogliono in carcere

Il giudice della Sorveglianza Marina Corti, che segue la fase dell’esecuzione pena di Fabrizio Corona, nelle scorse settimane ha proposto la revoca del “differimento pena” e, pertanto, il ritorno in carcere. La proposta è stata avanzata per violazioni delle prescrizioni da parte dell’ex re dei paparazzi e un collegio di giudici, che hanno riunito in un’unica udienza, fissata per oggi, dovrà stabilire il ritorno o meno in prigione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

“I reati li ho commessi tutti nel 2006-07-07, ma da 15 anni non ho commesso più un reato. Durante la notte ho i flashback come i reduci del Vietnam (…) non sarò più quello di prima e poi sono vecchio“, ha scritto Fabrizio Corona negli appunti condivisi su Instagram. Ai giudici chiede di avere pietà e di non mandarlo di nuovo “all’inferno”. Lo scorso autunno il giudice Marina Corti lo aveva diffidato dal non partecipare ai programmi tv e in aula a novembre il sostituto pg Antonio Lamanna aveva invitato l’ex re dei paparazzi di attenersi alle regole. Tra le prescrizioni che ha violato, vi è anche il divieto all’uso dei social.