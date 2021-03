Daniela Martani, squalifica già prima de L’Isola dei Famosi?

A ‘L’Isola dei Famosi’ si parla della possibilità che Daniela Martani possa essere mandata via già prima dell’inizio. Il motivo.

Daniela Martani ha già dato adito a delle discussioni, suo malgrado. L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ma si chiacchiera sul personaggio della ex gieffina a causa delle posizioni da lei assunte sulla pandemia, sui vaccini e sugli argomenti delicati connessi a queste situazioni. Proprio per questo l’inclusione di Daniela Martani all’interno del novero dei concorrenti del reality show di Canale 5 aveva innescato polemiche anche aspre.

In molti hanno condannato questa scelta, parlando di visibilità data ad un soggetto che promuove posizioni ritenute antivax e negazioniste. Una cosa che la Martani ha negato. “Non sono una negazionista”, ha affermato lei, spiegando però quale sia il suo punto di vista comunque estremamente critico. E dettato dal suo essere pro ecologia ed in favore degli animali. Ora lei ha svelato di non essersi sottoposta a vaccino e di avere seguito soltanto una normale profilassi. Cosa che adesso ha fatto imbufalire pure i no vax, che la rinfacciano il fatto di avere fatto ricorso comunque ad una sorta di vaccino.

Daniela Martani, Deianira Marzano ne chiede subito la squalifica da ‘L’Isola dei Famosi’

E c’è dell’altro, che non ha a che fare con queste delicate vicende. La influencer Deianira Marzano ha accusato la Martani di avere violato le regole per le quali ha firmato un contratto con la produzione de ‘L’Isola dei Famosi’. Infatti ogni concorrente deve già sottostare ad una serie di regole, anche nei giorni che precedono la partenza del gruppo per l’Honduras, dove si svolgerà il reality.

Tra queste norme rigide da rispettare c’è anche quella che vieta l’utilizzo di social network e di dispositivi di comunicazione di massa attivi. Una cosa che la 47enne Martani avrebbe violato. Questo, secondo alcuni, potrebbe dare adito ad una possibile, prematura squalifica. Per quanto riguarda ‘L’Isola dei Famosi’, l’inizio dello show trasmesso da Canale 5 è fissato per lunedì 15 marzo 2021.