Una self-made woman Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko, partita dal niente e arrivata in cima. Ecco la sua storia.

Non è forse troppo conosciuto il nome di Cristina Scocchia, ma è sicuramente nota e amata da tutti gli appassionati di make up, l’azienda di cui è amministratrice delegata, CEO, per usare un termine anglosassone: Kiko. Una donna forte e determinata, che è partita dal niente ed è arrivata ai vertici di una grande azienda come Kiko e non solo, che non ha mai perso la sua fame di crescita e conoscenza e la cui dedizione e duro lavoro hanno fatto arrivare dove si trova oggi. Ma ecco la sua storia.

Cristina Scocchia, la storia della CEO di Kiko

Cristina è nata a Coldirodi, frazione del comune ligure di Sanremo ed è figlia di mamma e papà insegnati. Ha frequentato il Liceo per poi laurearsi all’Università Bocconi di Milano in Economia e Commercio. Dato il suo talento e la sua determinazione, Cristina è riuscita ad essere assunta da un importante azienda, ancora prima della laurea. Il manager di Procter&Gambler, infatti, le ha proposto di assumerla come fosse una laureata, pur non avendo ancora conseguito il titolo. “Non la conoscevo” – ha dichiarato Cristina in un’intervista alla Repubblica – “ma due dei manager lì presenti mi dissero subito: da noi conta il merito, non importa da dove vieni, ma la tua voglia di crescere. Per me è stata una rivelazione. Ho mandato il curriculum, potevo vantare ben poco, ci ho messo anche le attività di volontariato e il periodo nei boy scout, e mi hanno assunta per uno stage di tre mesi durante l’università.”

Leggi anche–> Chi è il commissario alla Sanità della Regione Calabria Guido Longo: la sua storia

“Ho dato il 200 per cento.” – ha poi proseguito Cristina – “Alla fine il mio capo decise: ti assumo come se tu fossi già laureata, lavora tutto il giorno, la notte studia e prendi la laurea. Mi ha cambiato la vita. Studiavo dalle 10 di sera alle 3 del mattino, ho mantenuto la mia promessa, ho concluso gli studi col massimo dei voti.” Una determinazione davvero fuori dal comune, quella di Cristina, che però da sempre sognava di lavorare nel beauty.

Leggi anche–> Fabiana Dadone, chi è: tutto sulla ministra per le Politiche giovanili

L’incarico dei suoi sogni è arrivato nel 2007, anno in cui è diventata responsabile di Max Factor per 75 sedi nel mondo. Anni dopo, nel 2013, è passata alla direzione di L’oreal, facendo risollevare l’azienda dopo un periodo di crisi, prima di arrivare alla posizione di CEO di Kiko. Ad oggi Cristina è sposata con Enrico, un cardiochirurgo, da cui ha avuto anche un figlio con il quale vive a Milano.