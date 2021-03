Covid, in Piemonte i numeri sono da zona rossa: superate le soglie critiche

Il Coronavirus continua la sua corsa in Italia e specialmente in Piemonte: la regione ha numeri da zona rossa.

I dati del monitoraggio da parte del Cts di ieri non sono incoraggianti: sono stati 20.765 nuovi casi quelli registrati nelle ultime 24 ore su 271.336 tamponi molecolari, per un tasso di positività del 7,6%, in aumento rispetto a sabato quando si era fermato al 6,6%. Proprio il costante aumento dei contagi fa paura al Comitato Tecnico-Scientifico che già ieri ha richiesto misure maggiormente restrittive al fine di contenere la diffusione del virus e delle sue varianti.

Tra le regioni maggiormente colpite c’è il Piemonte. In bilico tra zona rossa e arancione già da una settimane, la regione è rimasta in quella di minore rischio, ma i dati del fine settimana fanno ritenere che a partire da lunedì prossimo il passaggio alla zona rossa sarà inevitabile. Se il numero di contagiati continuerà a crescere come in questi giorni, infatti, non ci sarà altro modo per evitare un collasso del sistema sanitario locale.

Piemonte, numeri da zona rossa nel weekend

A comunicare che sono state superate le soglie critiche di contagi (250 su 100mila abitanti) e terapie intensive (il 30% di occupazione) è stata ieri l’Unità di Crisi della Regione. I nuovi casi di covid registrati ieri sono stati 1.543 su 15.359 tamponi eseguiti, ovvero un tasso di positività del 10,10%. Sebbene il numero dei decessi rimanga tutt’ora basso, quello dei ricoveri continua a salire: ieri il numero di ricoveri in terapia intensiva è salito del 10,202% mentre quello dei ricoveri covid ordinari del 53%, per un totale di 100 pazienti ricoverati tra sabato e domenica.

La città maggiormente colpita dalla pandemia rimane Torino, con un totale di positivi che ha raggiunto quota 139.656. Il Piemonte è anche la regione che ha fatto registrare il tasso di aumento dei contagi più alto della scorsa settimana con un incremento del 47,8%. Vista la situazione, il sindacato del medici Anaoo Assomed ha richiesto la riapertura dell’ospedale da campa Valentino di Torino. Dopo l’apice della seconda ondata si pensava di convertirlo in centro per le vaccinazioni, ma in un secondo momento si è deciso di chiuderlo. La richiesta del sindacato del medici al momento non è stata soddisfatta, ma a giorni si potrebbe decidere di riaprire l’ospedale da campo per dare respiro alle altre strutture sanitarie.