Coronavirus 8 marzo: superati in Italia i 100mila morti

Emergenza Coronavirus oggi 8 marzo: superati in Italia i 100mila morti, i dati aggiornati e la situazione in tempo reale.

Prosegue in Italia l’emergenza Coronavirus: mentre si parla di misure rigide per consentire al nostro Paese di uscire al più presto dalla fase critica, arriva ora l’ufficialità sul numero di decessi. Infatti, da quando è stato riscontrato il primo caso a Codogno, nel febbraio 2020, a oggi, in Italia è stata superata oggi la soglia dei 100mila morti.

Leggi anche –> Covid, il ministro Speranza tra prudenza e fiducia

Si tratta con tutta evidenza di un dato fortemente simbolico: innanzitutto, gli esperti sostengono che il numero di decessi sia ben più ampio di quello ufficiale, non solo in Italia, ma a livello mondiale; in secondo luogo, il dato sta a indicare come ancora oggi il nostro Paese è uno di quelli che ha pagato il dazio maggiore in termini di vite umane.

Leggi anche –> Scuola, in dad anche i figli dei lavoratori essenziali: è polemica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 8 marzo in Italia: la situazione aggiornata

Nello specifico, il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore è di 318, mentre in tutto ci sono state da inizio emergenza 100.103 vittime positive al Covid-19. Per quanto concerne i nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono stati 13.902 su un totale di 184.684 tamponi antigenici e molecolari, con un’incidenza pari al 7,5% dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati, che sale al 13,5% se si considerano solo i tamponi molecolari. Una lieve discesa dei malati in Italia c’è stata: sono infatti 472.533 gli attualmente positivi, qualche centinaio in meno rispetto a ieri.

Aumenta invece ancora la pressione sugli ospedali nei reparti Covid: abbiamo 24.531 ricoverati (+782 rispetto al giorno precedente) e di questi 2.700 sono in terapia intensiva, con un incremento di 95 pazienti ricoverati in più nei reparti più gravi. Se si considera il dato netto dei nuovi ingressi in terapia intensiva, questi sono stati 231. Se si guarda ai dati dell’ultima settimana, abbiamo avuto 20.428 casi in media al giorno, con un aumento del 20%, e 308 morti in media al giorno, il 10% in più. Poco meno di 60mila le dosi vaccinali somministrate nelle ultime 24 ore. La media settimanale è di poco superiore a 150mila dosi al giorno.