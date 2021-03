Dopo un lungo tira e molla con i nomi, Guido Longo ha ottenuto la posizione di commissario alla Sanità della Calabria. Ecco chi è.

Super poliziotto, ex funzionario del Ministero dell’Interno, questore e prefetto, Guido Longo a novembre scorso ha ottenuto l’incarico come commissario alla Sanità della Regione Calabria, sostenuto dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lo ha elogiato e definito come un “uomo delle istituzioni“. Rispetto agli altri nomi in lista, più direzionati verso la sanità, la scelta di affidare il ruolo a Longo, dimostra una presa di posizione verso l’aspetto della sicurezza. Ma chi è Guido Longo? Ecco cosa sappiamo su di lui.

Guido Longo, chi è il commissario alla Sanità calabrese

Una lunga carriera nelle istituzioni, quella di Guido Longo, andato in pensione dal suo incarico come prefetto nel 2018 a Vibo Valentia. Nella sua regione, la Calabria, Longo ha sempre lavorato per il territorio e la sicurezza, sia come prefetto che come questore, a Reggio Calabria. Proprio durante il suo mandato come questore, Longo si è distinto per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare contro il potente clan dei Casalesi, che ha portato all’arresto di un boss chiave come Sandokan. Dopo di lui, Longo è noto proprio per altri fondamentali arresti di pericolosi latitanti.

Leggi anche–> Fabiana Dadone, chi è: tutto sulla ministra per le Politiche giovanili

Nel novembre 2020, Longo ha appunto ottenuto il prestigioso incarico di commissario alla Sanità della Regione Calabria, nomina che l’ha reso molto orgoglioso. “Nella mia carriera ho sempre affrontato sfide” – ha commentato Longo – “Ringrazio il governo per la fiducia che mi ha dato. Spero di poterla ripagare. Il mio è un grande atto di amore verso la Calabria e verso il popolo calabrese.”

Leggi anche–> Perché Papa Francesco è andato in Iraq: l’importanza del suo viaggio

“Io sono stato in Calabria negli anni ’80 per la seconda guerra di ‘ndrangheta.” – ha poi proseguito – “Poi sono tornato come questore di Reggio nel 2012, poi come prefetto di Vibo nel 2017. La mia ricetta è lavorare seriamente e occuparmi della popolazione. La popolazione calabrese ha bisogno di noi, urgentemente.”