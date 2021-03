La colonna sonora di Tre uomini e una gamba: canzoni, dettagli e curiosità

Tre uomini e una gamba, film del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, ha una particolarissima colonna sonora. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Tre uomini e una gamba, uscito nel 1997 e diretto da Aldo Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, è un film letteralmente avvolto dalla musica. La colonna sonora è la compagna di un viaggio che attraversa l’Italia, e non solo un semplice sottofondo. In molti momenti sostiene ed esalta le scene più ridicole, completandole, arricchendole e determinando il percorso comico e narrativo di una pellicola che riesce a far ridere e commuovere anche a distanza di tanti anni. Le musiche sono state in parte curate dai Negrita, che firmano la meravigliosa Ho imparato a sognare, che segna i battiti finali. Ma andiamo con ordine…

Le note che accompagnano Tre uomini e una gamba

La colonna sonora di Tre uomini e una gamba è stata composta da Phil Palmer e Marco Forni. Nel 1997 uscì un CD con i pezzi contenuti nel film, distribuito da Sony Italia con etichetta Columbia Records. Di seguito la “scaletta”:

Hot Wheels (feat. Mickey Feat) – 3:47

Sometimes – 5:05

Happy – 2:08

Skimming Stones (feat. Justin Heyward) – 3:37

Killer Theme – 1:08

Chiara Theme – 2:20

Angel – 4:58

On the Road Again – 5:07

Can’t find my way home – 5:23

Hot Wheels (reprise) – 2:59

Skimming Stones (reprise) – 2:17

Nel film sono incluse anche le canzoni:

Che Coss’è L’amor – Vinicio Capossela

Ho imparato a sognare – Negrita

Tre Uomini E Una Gamba Theme – Phil Palmer / Marco Forni

Luci a San Siro – Roberto Vecchioni

Stile Libero – Claudio Sanfilippo

Vesti La Giubba – Paul Turner

Anima Mia – Alfio Vitanza.

