Colette, chi è l’attore Jiri’ Madl: età, carriera e vita privata

“Colette” è un film che racconta come l’amore sopravviva persino ad Auschwitz: conosciamo meglio Jiří Mádl, l’attore protagonista.

“Colette – un amore più forte di tutto” (titolo completo del film) è l’adattamento cinematografico del romanzo di Arnošt Lustig. Originariamente intitolato “A girl from Antwerp” (“Una ragazza di Antwerp”), il libro di carattere storico-biografico racconta di una coppia di innamorati disposti a tutto pur di non lasciarsi. il film è stato girato in Slovacchia ed in Repubblica Ceca: le musiche originali sono di Atli Örvarsson.

Un attore molto attivo

Il film è diviso in due: una parte si svolge nel passato, all’interno del campo di Auschwitz. Qui i due protagonisti Colette Cohenová (interpretata da Clémence Thioly) e Vili Feld (Jiří Mádl) quando arrivano al campo di concentramento non si conoscono. Vili nota subito Colette: per lui è amore a prima vista, ma Auschwitz ovviamente non è il luogo migliore per iniziare una storia romantica. Nonostante la situazione sfavorevole, però, i due si innamorano e cercano più volte di scappare dal campo di concentramento.

Leggi anche -> Film per il Giorno della Memoria 2021: cosa guardare in tv?

Jiří Mádl è un attore, regista e sceneggiatore ceco nato a České Budějovice il 23 ottobre 1986 (ha 35 anni). Mádl è conosciuto per aver recitato in “The Confidant”, “The Can”, “Waking up yesterday”, “Night owls”, “The play” e ovviamente “Colette – un amore più forte di tutto”. L’attore inoltre ha fatto parte di alcuni progetti internazionali come la serie canadese “I Borgia“, il film drammatico-romantico “Interlude a Praga” ed il film “Berlin eins”. Jiří Mádl, inoltre, è stato l’attore più giovane ad aver ricevuto il Globo di cristallo per la miglior interpretazione maschile al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Nel 2014 Jiří Mádl ha debuttato come regista e sceneggiatore con il film “Andiamo al mare”, che ha vinto numerosi premi in tutto il mondo. Il suo secondo film, “Na střeše” è uscito nel 2019 (ma non è arrivato nelle sale cinematografiche italiane). L’attore, inoltre, è molto attivo come filantropo: nel 2017 ha fondato ArteFond, associazione che sostiene finanziariamente i bambini orfani con talento artistico. Dal 2009 ad oggi, poi, Mádl organizza insieme al fratello partite di calcio per beneficenza nella sua città natale (České Budějovice).