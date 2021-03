Carolyn Smith, il messaggio sui social: “Decisione urgente, un incubo”

Il giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith parla ai sui fan su Instagram con il cuore in mano e lascia tutti senza parole

Carolyn Smith è una ballerina e una coreografa britannica, a nata Glasgow, in Scozia, nel 1960. In Italia, è soprattutto conosciuta dal 2007 come la presidente della giuria del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Inizia la carriera da ballerina di danza classica a cinque anni, portando avanti anche l’atletica leggera e la ginnastica artistica. Dopo una vita di successi agonistici, si trasferisce in Italia nel 1982, dopo aver sposato un ballerino di Torino. Apre una scuola di danza, con diverse sedi in tutto il mondo: dalla Gran Bretagna alla Russia, passando per Polonia ed Ucraina. Dal 2007 diventa giudice di Ballando con le stelle, ma la sua vita cambia radicalmente otto anni dopo. Infatti, nel 2015 le viene diagnosticato un tumore maligno al seno. Dopo la sua lotta contro la malattia, Carolyn Smith è diventata testimonial dell’AIRC e si è impegnata in diverse campagne di sensibilizzazione. Ieri sera, ha pubblicato su Instagram un video che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il video choc di Carolyn Smith

Ieri sera, alla vigilia della festa delle donne, Carolyn Smith ha pubblicato su Instagram un video diretto ai suoi fan che ha lasciato tutti attoniti. La giudice stava riflettendo su questo anno di pandemia, passato a casa con diverse difficoltà. Rimuginava su quanto accaduto e, nella caption del video, ha scritto: “Con grande stanchezza e amaro in bocca, stavo pensando stasera di un anno fa, durante cena ascoltavamo il PRIMO decreto 07/03/2020… dopo aver ascoltato ho dovuto prendere una decisione urgente… azzardata e incerto. Domani faccio un riassunto video del incubo e vediamo se le cose sono cambiati. Buona serata“.

I fan sono rimasti tutti basiti da questa sua dichiarazione, e oggi non aspettano altro che il video che spieghi quanto successo. Quali saranno le conseguenze delle decisioni prese da Carolyn Smith? Solo il tempo ci potrà dare una risposta.

