Cade dalla finestra, bambina di 3 anni si salva in maniera incredibile

Una bambina cade dalla finestra di casa, con la mamma ed il papà che non se ne accorgono. La vicenda finisce in modo davvero inatteso.

Cade dalla finestra mentre la mamma sta dormendo. Lei è una bimba che ha appena 3 anni di vita e che ad un certo punto è rimasta senza controllo. Così si è arrampicata dove non avrebbe dovuto, finendo in pochi secondi con il precipitare di sotto. Il tutto è accaduto nella località toscana di Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca.

La cosa avrebbe potuto avere dei risvolti tragici se non fosse stato per le corde tese per stendere i panni, utilizzati dagli inquilini del piano inferiore. Infatti le funi hanno attutito la caduta, avvenuta su un terrazzo sottostante. Sono intervenute le forze dell’ordine, unitamente ai soccorritori del 118. Le autorità hanno accertato che la mamma della bimba stava dormendo e che non si era accorta della cosa. Ma fortunatamente la caduta, che ha visto la piccola precipitare per 4 metri in totale, non ha riportato ferite di seria entità. Se l’è cavata davvero con poco, e questo grazie all’improvvisato riparo sul quale è finita.

Cade dal balcone, la bambina si salva: ora è in ospedale

Sembra che anche il padre della piccina fosse in casa e che a sua volta non si sia accorto di niente. Ad ogni modo, la bambina ha visto un trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze, specializzato in cure pediatriche. Tuttora sarebbe ricoverata nella struttura sanitaria, dove è giunta in seguito ad un trasporto con una eliambulanza.

Per fortuna la famiglia della bimba può tirare un sospiro di sollievo. Questo fatto di cronaca però non è certo una cosa nuova. Altre volte hanno avuto luogo delle situazioni simili, nelle quali una fatale distrazione si è conclusa in modo purtroppo del tutto diverso. Bisogna quindi sempre avere cent’occhi aperti quando si hanno bambini in casa.