Che fine ha fatto Bruno Pizzul? Oggi il telecronista compie 83 anni

Bruno Pizzul è stato un punto di riferimento per tante generazioni: la sua voce inconfondibile, oggi compie 83 anni

Per circa quarant’anni Bruno Pizzul ha allietato ogni competizione sportiva con la sua voce. Il giornalista friulano è considerato uno dei migliori telecronisti italiani di sempre con la sua prima sfida che risale all’aprile del 1970 con lo spareggio di Coppa Italia, Juventus-Bologna, arrivando anche in ritardo di quindici minuti. Nella sua lunga carriera ha commentato anche eventi di pugilato, ping pong, bocce, ciclismo, vela, ippica a canottaggio. Oggi, lunedì 8 marzo 2021, Pizzul compie 83 anni e, dopo una vita passata sui campi di ogni genere, si è ritirato a vita privata nella sua Udine.

Leggi anche –> Bruno Pizzul, chi è il famoso telecronista sportivo: in passato è stato calciatore

Leggi anche –> Gianni Cerqueti, addio alla Rai: il saluto commosso dei colleghi

Bruno Pizzul, ora che fa il telecronista friulano?

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Di tanto in tanto, lo stesso Bruno rilascia anche qualche intervista venendo ospitato in diverse trasmissioni sportive per fare sempre un raffronto rispetto al passato. Pizzul è stato un testimone oculare per tantissime generazioni diventando di fatto un punto di riferimento grazie al suo tono di voce davvero inconfondibile. Infine, è stato telecronista ufficiale per Messico ’86, Italia ’90, Usa ’94, Francia ’98, Giappone-Corea ’02, ma non ha potuto mai gioire celebrando l’Italia Campione del Mondo. Una storia particolare che ha potuto raccontare, però, i migliori eventi sportivi. Rivederlo in tv è sempre una grande emozione per chi ha sognato sempre con la sua voce: quante partite della Nazionale italiana di calcio ha commentato nel corso degli ultimi 40 anni.