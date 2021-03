Drammatica notizia dell’ultima ora: una donna è morta a Battipaglia dopo aver salvato un’anziana coppia da un terribile incendio.

Drammatica notizia dell’ultima ora è la morte di una donna di 57 anni a Battipaglia, in provincia di Salerno. La donna ha perso la vita a causa di un terribile incendio divampato in un’abitazione in via Padova, a Battipaglia, dove lavorava come badante.

Battipaglia, badante morta dopo aver salvato da un incendio la coppia per cui lavorava

La donna morta questa mattina a Battipaglia lavorava come badante per una coppia di anziani, di 88 e 86 anni. In seguito alle indagini svolte dagli investigatori si è capito che la donna, di origini bulgare, ha perso la vita dopo aver cercato in tutti i modi di mettere in salvo i due anziani.

Sembra che dopo aver accompagnato la coppia all’esterno dell’abitazione, la donna sia tornata in casa per provare a recuperare qualche oggetto importante. Purtroppo, però, l’incendio era ormai diventato ingestibile e la badante non è riuscita più a uscire, perdendo la vita a causa delle fiamme e del fumo. I due anziani sono salvi, sono stati subito soccorsi dai Vigili del fuoco e in questo momento si trovano ricoverati in ospedale a Battipaglia. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Per il momento non si hanno ulteriori notizie sulla dinamica dell’incidente, e da cosa sia stato causato il fatale incendio.