Arisa Sanremo, il messaggio post Festival mentre si parla di crisi FOTO

Arisa Sanremo, la cantante lascia la Città dei fiori con un messaggio particolare rilasciato su Instagram. E cosa succede con il fidanzato?.

Arisa Sanremo, un rapporto indissolubile come il giorno e la notte legati l’uno all’altro. Anche stavolta la cantante mette in archivio un’altra bellissima esperienza vissuta sul palco del teatro Ariston, lì dove tutto era nato nel 2009 con ‘Sincerità’. Di strada da allora lei ne ha fatta.

Leggi anche –> Rosalinda Cannavò rivive l’incubo dell’anoressia: “Pesavo 32Kg”

E adesso che ha 38 anni, l’artista genovese con origini della Basilicata può finalmente rilassarsi, dopo una settimana vissuta al massimo. Il piazzamento finale nella classifica di Sanremo 2021 per Arisa non è certo di quelli da ricordare. La sua ‘Potevi fare di più’ si è piazzata al decimo posto, su 26 partecipanti. Ma quel che conta è esserci e vivere una esperienza che ogni volta si rivela essere sempre bella e degna di essere vissuta. Lei poi ha fatto della sana ironia con il suo direttore d’orchestra. In un video pubblicato sui suoi profili social, la cantante gli chiede: “Maestro, anche quest’anno non ho vinto. Come mai?”. E lui le risponde con grande ironia: “Potevi fare di più”. Che è proprio il titolo della canzone proposta al Festival.

Leggi anche –> Fabrizio Corona, parole che spaventano: “Pronto a morire” FOTO

Arisa Sanremo, esperienza archiviata: e col suo promesso sposo che succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Una canzone che parla di un amore appena finito. Cosa che sembra rappresenti la situazione attuale di lei. Le cronache rosa riferiscono che Arisa avrebbe dovuto sposarsi con il suo fidanzato Andrea il 2 settembre 2021. Ma sembra che ci sia aria di crisi tra loro, con la cantante che ha fatto intuire questa cosa nel corso del suo intervento a ‘Domenica In’.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Francesco Facchinetti, la rabbia per Stefano D’Orazio: “Non è giusto”

Mara Venier aveva detto che in amore alla cantante va tutto bene. Ma quest’ultima ha replicato con un fin troppo eloquente: “Insomma…”. Non resta che aspettare e vedere come si evolverà questa situazione. Con i fans di lei che sperano che, se davvero una crisi c’è, tutto quanto possa rientrare per lasciare spazio alla felicità.