Antonella Clerici provoca: “Un giorno l’8 marzo non si festeggerà più!”

Antonella Clerici durante E’ sempre mezzogiorno ha lanciato una provocazione, sostenendo che la festa della donna non si festeggerà sempre.

Nella puntata di oggi, lunedì 8 marzo 2021, di “E’ sempre mezzogiorno“, la conduttrice Antonella Clerici ha fatto compagnia ai telespettatori di Raiuno dalle 12:00 alle 13:30, fino all’inizio del TG1. Durante la trasmissione non si è potuto evitare di parlare della festa della donna.

In apertura della trasmissione di “E’ sempre mezzogiorno” di oggi, Antonella Clerici ha menzionato la festa della donna e, a tal proposito, ha lanciato una provocazione: “E le donne sempre! Soprattutto quando non ci sarà più la festa delle donne, ma magari ci sarà quella degli uomini“. La conduttrice televisiva ha sorriso in telecamera, aggiungendo che: “Noi donne siamo come gli uomini, anzi spesso meglio degli uomini“. Le parole della Clerici hanno colpito molto i telespettatori e, sui social, non sono mancati i commenti di coloro che si sono sentiti offesi dalle parole della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici, per la conduttrice le donne sono meglio degli uomini

Nei primi minuti della puntata di oggi di “E’ sempre mezzogiorno“, Antonella Clerici ha rinnovato i suoi complimenti ad Amadeus e a Fiorello per l’edizione appena conclusa del “Festival di Sanremo“. “E’ stato un Festival bellissimo. Ama e Fiore hanno svolto un lavoro davvero straordinario in condizioni difficilissime“, ha esclamato. “Noi che lavoriamo in Rai lo sappiamo“, ha specificato la presentatrice televisiva.

Secondo Antonella Clerici la passata edizione del “Festival” ci ha dato tanto: “Questo Festival ci ha lasciato in eredità tante belle canzoni: l’energia dei Maneskin, la poetica di Fedez e Francesca Michielin, il romanticismo di Ermal Meta e tanti altri brani“. Il programma oggi è iniziato come sempre intorno alle ore 12:00, nonostante da palinsesto era previsto un ritardo di quindici minuti, per via della messa in onda della celebrazione della Giornata internazionale della donna che Rai1 ha trasmesso in diretta dal Quirinale. Il programma di Eleonora Daniele, “Storie Italiane“, infatti è terminato con un’ora di anticipo.