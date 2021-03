Amici 20, anticipazioni e curiosità: chi passerà al serale?

Oggi 8 marzo è stata registrata una puntata importante di Amici, in cui è stato deciso chi tra gli allievi accederà al serale e chi no. Ecco le anticipazioni.

Una puntata molto importante per “Amici” di Maria De Filippi quella registrata proprio nella giornata di oggi 8 marzo 2021. Sono state prese decisioni fondamentali per la sorte degli allievi della scuola, in particolare, riguardo all’accesso alla fase finale del programma: il serale, che verrà messo in onda a partire dal 20 marzo. Grazie alle preziose anticipazioni del portale ilvicolodellenews.it, si può dare un’occhiata a quanto successo oggi negli studi del talent Mediaset più seguito e amato della televisione. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Amici 20, anticipazioni e ospiti di oggi 8 marzo

Per quanto riguarda gli ospiti che hanno cantato oggi durante la registrazione della puntata, siamo ancora in clima Sanremo: Annalisa che ha gareggiato all’Ariston con il brano “Dieci“, per celebrare i suoi dieci anni di carriera e Gaia che ha cantato “Cuore amaro“, insieme ad Arisa, che ha cantato la sua “Potevi fare di più“. Avrebbe dovuto esibirsi anche Irama ma l’ospitata è saltata dato che si trova ancora in quarantena, a causa della positività al Covid di uno dei suoi musicisti.

Leggi anche–> Amici, Aka7even si racconta: “Dopo il coma ero sempre da solo”

I giovani talenti della scuola si sono esibiti tutti ed è stata presa la decisione di farli passare tutti al serale, in onda dal 20 marzo. Sangiovanni ha cantato “Lady”, il brano vincitore del disco d’oro, dedicandolo alla sua Giulia Stabile. Enula, Ibla e Tancredi hanno presentato i rispettivi inediti, così come Deddy e Esa Abrate che si sono però esibiti due volte perché Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non erano convinti che meritassero il serale.

Leggi anche–> Amici 20, l’emozionante coming out di uno degli allievi

Passati al serale anche Martina, Alessandro Cavallo, Raffaele Renda, che ha portato il suo inedito più una cover di Bruno Mars, Aka7even che convinto la Pettinelli alla prima ed è andato dritto dritto in serale e Giulia Stabile che ha anche eseguito un’improvvisazione, su richiesta della stessa Maria De Filippi.