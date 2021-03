Alessandro Cattelan, dopo la Rai arriva anche Netflix

Alessandro Cattelan ha scelto di abbandonare X-Factor e l’EPCC, ma sembra che abbia in cantiere dei progetti nuovi che lo vedranno arrivare in Rai e su Netflix.

Alessandro Cattelan non ha lasciato la conduzione di “X-Factor” a caso, ma per sperimentare qualcosa di nuovo. Secondo i rumors il popolare conduttore di Sky potrebbe trasferirsi sulla televisione pubblica, che presenta sicuramente sfide ben diverse.

Alessandro Cattelan dopo l’addio a Sky potrebbe passare alle reti pubbliche, ma non solo. Sembra che l’ex conduttore di “X-Factor” e “E poi c’è Cattelan” potrebbe diventare un attore in un nuovo progetto del colosso dello streaming, Netflix. Cattelan sarebbe in trattative per la realizzazione di una serie televisiva, sulla quale non si sa assolutamente nulla. Né di cosa parlerà, né tanto meno quando dovrebbe essere prevista la sua uscita. Sembra che, però, la fiction sia una produzione Fremantle, la stessa casa di produzione dei programmi che hanno reso celebre il conduttore.

LEGGI ANCHE -> Alessandro Cattelan passa alla Rai: ecco cosa gli hanno promesso

LEGGI ANCHE -> X Factor, mistero sulle condizioni di salute di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan, presto su Netflix e in Rai

Ma il conduttore non si ferma e sta per lanciare un nuovo programma in arrivo su Rai Uno a maggio, prodotto da Da Grande. Il 40enne originario di Tortona, Alessandro Cattelan, sembra essere decisamente pronto a misurarsi con nuove sfide e a mostrare al pubblico che negli anni ha imparato ad amarlo nuovi lati di sé. I suoi fan più affezionati lo seguiranno certamente ovunque, dopo che l’hanno visto brillare al timone di “X-Factor” e “EPCC“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Quando il conduttore ha scelto di dire addio al talent show musicale dopo dieci edizioni alla sua conduzione, in moltissimi si sono riversati sui social per salutarlo con affetto. Alessandro Cattelan è decisamente un presentatore molto amato e lo dimostra anche il programma radiofonico che conduce su Radio Deejay. Presto, i suoi fan potranno scoprirlo e conoscerlo meglio nei nuovi progetti ai quali si sta dedicando.