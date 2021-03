Oggi 8 marzo in Italia ricordiamo una giornata importante, quella dedicata a tutte le donne: adulte e bambine, ecco a cosa dobbiamo pensare oltre che ai fiori!

Oggi l’Italia festeggia la festa della donna, dedicata ad ogni mamma, lavoratrice, ragazza e adolescente. Tra fiori e offerte speciali per lo shopping, però, c’è molto altro a cui il nostro paese dovrebbe dedicare attenzione. L’Italia, infatti, nonostante manifesti rosa e pubblicità stucchevoli, resta uno dei paesi dove la diseguaglianza salariale risulta più evidente che mai, così come le molestie sessuali sul luogo di lavoro. I dati ufficiali Istat raccontano che il 9% delle donne subiscono molestie sul luogo di lavoro: di loro, l’80% non ne ha mai parlato con nessuno e solo lo 0,7% le ha denunciate ufficialmente.

8 marzo, a cosa serve la giornata della donna

Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, così come tante altre forme di discriminazione di genere ancora evidenti in Italia, hanno radici in una società (forse) inconsapevolmente patriarcale. Sono all’ordine del giorno notizie di femminicidi, mossi sopratutto da gelosia e invidia verso donne che hanno scelto di allontanarsi da compagni o ex mariti violenti. Eppure queste notizie, dopo un paio di giorni di scalpore, finiscono presto nel dimenticatoio. Ma le donne non possono e non devono combattere da sole contro questa società così pericolosa: per questo motivo c’è bisogno che anche gli uomini facciano la loro parte, abbandonando cattive abitudini e ascoltando i problemi reali della quotidianità.

Non solo fiori, borse, gioielli e shopping scontato: nel 2021 la giornata dell’8 marzo deve essere in grado di ricordare ai cittadini italiani quali sono i veri desideri delle donne del nostro paese, e cioè giustizia e parità di genere. Il modo migliore per raggiungere obbiettivi concreti è quello di informarsi, quotidianamente, su cosa succede nelle nostre città, e denunciare episodi di violenza e discriminazione.