Willie Peyote all’attacco: veleno su Ermal Meta e Francesco Renga

Dopo la sfida sanremese Willie Peyote se la prende poco elegantemente con Ermal Meta e Francesco Renga. Ma le reazioni non tardano ad arrivare.

A Willie Peyote la vittoria di Ermal Meta durante la serata delle cover non è andata proprio giù. In queste ore sta facendo il giro del web un’intervista del rapper torinese realizzata giovedì scorso, quando il Festival di Sanremo era in corso. Parole sue: ” I Maneskin sono stati i migliori, io mi chiamo fuori da questa cosa. Avrei ceduto il mio terzo posto ed il primo di Ermal che non se lo merita per niente. Sono tutti innamorati di lui, in realtà non ho nessun motivo personale per avercela con lui. Però stasera, ti devo dire la verità, intanto stai cantando Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è già una scelta veramente ruffiana, per come la vedo io. Secondariamente, lui canta molto bene e nessuno gli toglierà questa cosa, però Annalisa in confronto è il vulcano dell’Etna in eruzione. Io non ho idea del perché sia successa ‘sta classica”.

Tanto è bastato per sollevare un vespaio di polemiche. Dopo un po’ Ermal Meta ha replicato attraverso un tweet: “Caro Willie Peyote, voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”. E non è tutto.

Le critiche di Willie Peyote ai suoi colleghi

Willie Peyote ha avuto parole sprezzanti anche per Francesco Renga: “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cag…to sul microfono… o l’ho pensato solo io? Ti dico solo che ad un certo punto sembrava Aiello”. La cosa ha subito fatto il giro del web ed è arrivata all’orecchio di Ambra Angiolini, ex del cantante bresciano, la quale non ha tardato a difendere quest’ultimo a spada tratta e rispondere per le rime all’autore torinese (vedi sotto), mentre il diretto interessato per ora tace.

Willie Peyote commenta il primo posto di Ermal Meta della serata delle cover #Sanremo2021 pic.twitter.com/crq64j27Te — willie peyote bimbo di orietta berti (@fabfrnkie) March 6, 2021

Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica. pic.twitter.com/sEqos60YOv — Ermal Meta (@MetaErmal) March 7, 2021

