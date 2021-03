Stefano D’Orazio, a Sanremo tagliato l’omaggio al musicista: Red Canzian su tutte le furie. L’ex componente dei Pooh non ha gradito quanto avvenuto nell’ultima serata della kermesse musicale e non ha esitato a polemizzare su quanto successo.





Durante la finale della gara canora, andata in onda ieri sera su Rai 1, doveva essere omaggiato, da parte di Amadeus e Fiorello, il musicista recentemente scomparso. Questo tuttavia non è avvenuto e la cosa ha fatto infuriare l’amico e collega Red Canzian.

Stefano D’Orazio, a Sanremo il taglio dell’omaggio al musicista fa infuriare Red Canzian

Si è conclusa solo da qualche ora la puntata conclusiva della kermesse musicale, che ha incoronato ieri sera i Maneskin come vincitori di questa edizione 2021. Eppure non si placano le numerose polemiche sviluppatesi a conclusione del programma televisivo, che ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 per 5 serate consecutive. Tra queste, quella relativa al musicista dei Pooh recentemente scomparso, Stefano D’Orazio, che ha fatto infuriare l’amico e collega Red Canzian.

Durante la serata conclusiva della gara canora, Amadeus e Fiorello avrebbero infatti dovuto omaggiare l’ex batterista dei Pooh, scomparso lo scorso 6 di novembre. In un primo luogo, i due avrebbero dovuto cantare Uomini soli e poi omaggiare l’artista con alcune parole a lui dedicate. Nulla di ciò è avvenuto durante la diretta di ieri sera e questo taglio, come si legge su Gossipetv.com, è stato giudicato da Red Canzian ad Adnkronos, con “orrore”.

Probabile che il taglio sia stato determinato da ragioni di scaletta e dai tempi televisivi che si stavano allungando troppo nel corso della serata conclusiva della kermesse. Nonostante ciò, Ren Canzian è andato su tutte le furie, e ha affermato di essere rimasto molto male per quanto accaduto. Come si legge sulle pagine di Gossietv.com, il musicista ha affermato: “Credo che Stefano D’orazio meritasse quel ricordo. In 5 serate piene di qualsiasi cosa, tre minuti si potevano trovare”. Continuando ancora: “Credo che Stefano in 50 anni abbia dato tanto alla musica italiana e che qualcosa poteva essergli restituito da quel palco. Non si può essere onorati solo quando si serve a qualcuno”.

Anche Roby Facchinenti ha detto la sua su quanto accaduto

Sulla vicenda è intervenuto anche un altro membro dei Pooh, ovvero Roby Facchinetti, che ha deciso di pubblicare su Instagram un post, nel quale ha scritto che è doveroso onorare la memoria di un grande artista e trovare un minuto per ricordarlo. Facchinetti ha inoltre ricordato la splendida persona che era l’amico e collega, “una persona bella, franca, intelligente, leale”, ha scritto sui social. “Un Festival che si chiama ‘della canzone'”, ha proseguito Roby, “non poteva certo scordarsi di chiedere a voi, a chi ci segue da casa, qualche secondo di attenzione per rivolgere un pensiero e un applauso alla memoria di Stefano D’Orazio”.

Facchinetti ha inoltre ammesso di essere rimasto sveglio fino a tardi ieri sera, aspettando di ascoltare parole simili a quelle scritte poco fa riguardo all’amico e collega. Ma di essere rimasto molto deluso, considerando che la cosa non è mai accaduta. Facchinetti ha inoltre ammesso di provare una “grande amarezza” per quanto successo. “Poco importano le cause”, ha tuonato infine Facchinetti, “resta indimenticabile il fatto”.

Nel corso della conferenza stampa di chiusura del Festival, Amadeus ha chiesto personalmente scusa per quanto accaduto, ribadendo “l’amore e l’affetto fuori discussione” nutrito nei confronti dell’artista.