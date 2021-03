By

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 7 marzo. Andrà in onda, questa sera su La7, un nuovo appuntamento con il programma di inchieste e approfondimento condotto da Massimo Giletti.





Appuntamento, come ogni domenica, in prima serata su La7, con il programma sull’attualità e la politica nel nostro Paese. Molti, come ogni sera, gli argomenti trattati e gli ospiti che prenderanno parte al dibattito.

Stasera in tv, Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 7 marzo

Gli spettatori di La7 potranno assistere anche questa sera, in prima serata, ad un nuovo appuntamento con la trasmissione di approfondimento sui fatti di maggiore attualità nel nostro Paese, condotta da Massimo Giletti.

Anche questa sera si parlerà di emergenza epidemiologica e del piano vaccinale sul nostro territorio nazionale. Saranno in studio per parlare di questi argomenti il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta, i senatori Daniela Santanchè e Tommaso Cerno, il Commissario alla Sanità calabrese Guido Longo e la giornalista Tonia Cartolano.

Si discuterà inoltre, nel corso della serata, della decisione del presidente Draghi di bloccare l’esportazione in Australia di 250mila vaccini Astrazeneca. Se ne parlerà con Gianluigi Paragone, Pierpaolo Sileri, l’europarlamentare Pina Picerno e Nino Cartabellotta, presidente e direttore scientifico della Fondazione GIMBE.

Nel corso della puntata di questa sera, si tornerà inoltre sul caso Benotti. Si approfondiranno i nuovi sviluppi che ha avuto la vicenda, a partire proprio dall’interrogatorio a Mario Benotti, il giornalista Rai in aspettativa che sarebbe stato mediatore tra le parti nell’ambito della maxi commessa di mascherine, avvenuta durante la pandemia. Si approfondirà anche il tema legato ai rapporti di Benotti con Domenico Arcuri. Se ne discuterà assieme a Pier Luigi Stefani, Luciano Capone, Massimo Mallegni e Sandra Amurri.

Si tornerà infine a parlare del caso Genovese e verrà trasmesso un servizio, dei giornalisti Nello Trocchia e Francesca Fagnani, di approfondimento sul clan dei Casamonica.