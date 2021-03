Sonia Bruganelli, la dichiarazione d’amore sui social per Davide

Un tenero post su instagram da parte della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Accanto a lei, l’amore della sua vita: il figlio Davide.

“Altalenante amica, ancora figlia, sempre sorella, un po’ imprenditrice e molto madre.“: così si è auto definita Sonia Bruganelli, che molti conoscono solo in quanto moglie di Bonolis ma che è un’imprenditrice, laureata in Scienze della comunicazione, autrice, ha una linea di abbigliamento e lavora attivamente nel mondo dello spettacolo. La sua storia d’amore e il suo matrimonio con il noto e amato conduttore Mediaset Paolo Bonolis sono ormai noti a tutti: i due si sono conosciuti nel 1997 a “Tira e molla” e si sono sposati nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli Silvia, Davide e Adele Virginia. Ma nella giornata di oggi la Bruganelli ha postato una foto su instagram con quello che ha definito “il suo amore” : il suo secondogenito.

Sonia Bruganelli, chi è il suo “amore” su instagram

Un tenero scatto quello pubblicato oggi dalla Bruganelli sul suo profilo ufficiale e che ha intenerito tutti gli utenti, che hanno prontamente riempito la sezione commenti di cuori e complimenti. Una foto al tramonto che la ritrae insieme a suo figlio Davide, 15 anni, secondo genito, che somiglia moltissimo a sua mamma. L’amore tra mamma e figlio ha commosso tutti gli utenti che hanno invaso di affetto i commenti.

Un figlio che Sonia ama moltissimo, come anche le sue due sorelle, ma nei confronti del quale si sente fortemente in colpa, come ha ammesso in un post in occasione del 14esimo compleanno di Davide. “Sei arrivato quando più avevo bisogno di te” – aveva scritto Sonia – “Sei cresciuto con una sorella che hai amato e difeso da subito, ti sei ritrovato una mamma che non sapeva come gestirti senza avere sensi di colpa verso tua sorella, hai portato sempre allegria e spensieratezza ed oggi che compi 14 anni io guardo questa foto e mi rendo conto che mi sono persa tante, troppe cose di te…tu mi hai perdonato, io forse un giorno ci riuscirò. Auguri amore mio.“

Il post instagram di oggi ha mostrato l’amore di una mamma per suo figlio, che sa farla ridere e che il “suo bodyguard”, come recita la descrizione della foto.