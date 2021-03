Scoprono un tunnel segreto nel giardino di casa: ecco dove porta

Ancora oggi possono avvenire scoperte degne di un romanzo storico o di un film di Indiana Jones, come il mistero del tunnel ritrovato

Infatti, un tunnel segreto che potrebbe risalire al XII secolo, non segnato su alcuna mappa successiva il 1700, è stato scoperto da alcuni operai a Tintern, nel Regno Unito. Quella che doveva essere la semplice rimozione di un palo di legno ha finito per diventare la rivelazione di un mistero secolare. Quando hanno iniziato a scavare un sentiero lungo un corso d’acqua veloce, i lavoratori hanno trovato un tunnel alto due metri. Un tecnico ha detto: “Prima dell’inizio del lavoro avevamo fatto tutti i soliti controlli e niente era apparso su nessuno dei nostri disegni o registri per indicare che c’era qualcosa di insolito nel sito“. Ma poco dopo l’inizio degli scavi, la squadra ha fatto la straordinaria scoperta di quella che inizialmente pensavano fosse una grotta.

Il mistero del tunnel ancora tutto da svelare

I lavori vennero fermati immediatamente per decidere cosa fare e contattarono il Cadw, il servizio per il patrimonio storico e culturale del governo gallese. A quel punto hanno deciso di risigillare l’ingresso del tunnel, per evitare di danneggiarlo prima che potesse aver luogo un esame archeologico approfondito. A quel punto la squadra di lavoratori ha richiuso il sentiero che avevano scavato e hanno ripristinato tutto perché non sapevano quanto ci sarebbe voluto prima di poter riprendere i lavori. Tintern è una bellissima cittadina gallese all’interno della valle Wye, dove ci sono i resti di un’Abbazia risalente ai primi anni del XII secolo. Nelle vicinanze della chiesa hanno trovato anche numerose rovine di vecchie fornaci, ferriere e fucine. Non rintracciabile neanche su vecchie mappe, nessuno sapeva dell’esistenza di quel tunnel che poteva fare da collegamento con gli altri ruderi.

