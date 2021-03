Sanremo 2021, furgone Rai fuori controllo travolge tavolini di un bar

A Sanremo 2021, proprio dopo la fine del Festival, un mezzo della Rai finisce con il seminare il panico in pieno centro. Cosa è successo.

Sanremo 2021 si è concluso con il trionfo dei Maneskin, davvero inaspettato per quanto meritato. Ed altrettanto inaspettato è anche un incidente che ha coinvolto un furgone della Rai, presente nella Città dei fiori per curare alcuni tra i tanti collegamenti avvenuti a margine del Festival nei diversi programmi della Televisione di Stato.

Un incidente si è verificato in pieno centro abitato, e per fortuna non risultano esserci delle vittime. Ma la sensazione è che, senza provvedimenti anti pandemia volti a limitare la circolazione delle persone, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Lo schianto del mezzo è accaduto nella prima serata di domenica 7 marzo, proprio all’indomani della finale di Sanremo 2021. Anche il giorno dopo erano tanti gli addetti ai lavori presenti. A dare la notizia è leggo, che rende noto come la località ligure versasse in un silenzio ed in un clima praticamente desertico come mai accade nel corso di una situazione normale.

Sanremo 2021, per fortuna non c’è alcuna grave conseguenza

La quiete è stata rotta dal procedere del mezzo recante sulla propria fiancata il logo della Rai. Si trattava di un Renault Kangaroo che stava procedendo all’impazzata, zigzagando per le strade di Sanremo. Alla fine la sua corsa ha trovato una brusca conclusione contro i tavolini di un locale.

Per fortuna nessuno era seduto lì e non risultano esserci feriti. Così come nessuna conseguenza grave ha rimediato il conducente del veicolo coinvolto. Sul luogo sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo, che hanno potuto constatare come ci siano soltanto dei danni alle cose ma nessuna conseguenza grave per le persone.