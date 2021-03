Oroscopo di lunedì 8 Marzo: previsioni segno per segno

Una nuova settimana è finalmente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 7 Marzo 2021.

Marzo è oramai cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Saranno ore nefaste o fortunate? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 8 Marzo 2021.

Leggi anche->Cielo di marzo 2021: arriva la primavera. Stelle, pianeti e congiunzioni

Lunedì 8 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna dissonante per voi durante la giornata di oggi, sono in arrivo alcune turbolenze. Ricominciare con il lavoro potrebbe essere faticoso. Cercate di non strafare e di trovare un po’ di tempo per voi stessi.

Toro. La giornata di oggi sarà per voi un po’ faticosa. Potreste riscontrare qualche problema nel ripartire, soprattutto dal punto di vista lavorativo. In amore si preannunciano forti tensioni, stringete i denti.

Gemelli. Durante la giornata di oggi fareste bene a prendervi un po’ di tempo per voi stessi. Un po’ di solitudine è il consiglio migliore, cercate inoltre di esprimere la vostra opinione senza alcun timore.

Cancro. Durante le prossime ore potreste sentirvi un po’ soli. È arrivato il momento per mettersi in gioco e rimboccarsi le maniche. Sono in arrivo dei nuovi incontri, che potrebbero avere in serbo per voi delle belle sorprese.

Leggi anche->NASA: l’immagine del pianeta che potrebbe ospitare vita aliena

Leone. Qualche nuvola grigia potrebbe coprire il vostro cielo sereno durante la giornata di oggi. Alcune tensioni sul lavoro vi arrecheranno dell’ansia e voi dovrete ragionare bene sul da farsi e sulle vostre prossime mosse.

Vergine. Durante la giornata di oggi tutti i pianeti saranno dalla vostra parte e vi daranno la spinta giusta per uscire dal vostro guscio. Il consiglio migliore è quello di non nascondere i vostri sentimenti e di raccontarli con serenità alle persone a voi più care.

Bilancia. Un po’ di noia in arrivo per voi durante la giornata di oggi. Per quel che riguarda il lavoro, fareste bene a lasciare andare la fantasia e a non chiudervi troppo in voi stessi. Via libera invece in amore, procedete però con calma.

Scorpione. Durante la giornata di oggi fareste bene a sbrigare di prima mattina tutte le questioni più tediose. Prestate un occhio di riguardo alle vostre uscite ed al denaro. Sul lavoro alcuni affari potrebbero andare in porto, tenete gli occhi ben aperti.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Sagittario. Sono in arrivo delle belle novità per voi, un nuovo volto potrebbe entrare a far parte della vostra vita, cambiando il vostro punto di vista, state attenti però a non strafare, finireste per ritrovarvi esausti soltanto a metà giornata.

Capricorno. La luna sarà in ottima posizione e vi regalerà una giornata estremamente emozionante. In amore si prevedono scintille, è il momento di lasciarsi andare al romanticismo. Sul lavoro è necessario molto impegno, rimboccatevi le maniche.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Durante la giornata di oggi, fareste meglio a procedere mantenendo un profilo basso, e tenendovi lontano dalle polemiche. Urano non sarà dalla vostra parte e potrebbe mettere sul vostro cammino disagi e contrattempi inaspettati, tenete gli occhi aperti.

Pesci. Venere sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà la spinta giusta per muovere passi da gigante in amore. È necessario impegnarsi al massimo, perciò non abbiate paura di sbagliare e fidatevi ciecamente di voi e del vostro istinto.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.