Nicola Zingaretti, chi sono le figlie Flavia e Agnese: la storia di famiglia

Un nome sulla bocca di tutti quello di Nicola Zingaretti, dopo la sua discussa decisione. Ma cosa sappiamo della sua vita privata e delle sue figlie?

Insieme alle polemiche sul 71° Festival di Sanremo, il secondo punto più chiacchierato e discusso della settimana è sicuramente quello delle dimissioni dal Pd di Nicola Zingaretti. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha fatto storcere il naso a molti, compresi colleghi di Zingaretti. “Lo stillicidio non finisce.” – aveva scritto Zingaretti – “Mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili.” E si è scatenato il putiferio. Ma questioni politiche a parte, cosa sappiamo della vita privata e, soprattutto, dei suoi figli.

Nicola Zingaretti, chi sono le due figlie?

Al di là dell’uomo politico, Nicola Zingaretti ha una famiglia che ama molto, come ha ribadito in diverse interviste. Non ama molto mettere sotto i riflettori la sua vita privata, pertanto non si sa molto della sua intimità, però si sa che è sposato con Cristina Berliri. Dal matrimonio con lei sono nate due figlie, oggi adolescenti, Flavia e Agnese che oggi hanno circa 14 e 18 anni e che il papà ama tantissimo.

Dalle poche informazioni che si hanno in possesso, si sa che la figlia più grande, al termine del suo percorso al Liceo Classico, sarebbe intenzionata a seguire le orme del padre e buttarsi nella politica. Il liceo Mamiano, dove la figlia è stata di recente eletta rappresentante di istituto, è una scuola in cui hanno iniziato la carriera politica anche altri nomi importanti come Altieri Spinelli. Della più piccola, Flavia, si sa purtroppo poco e niente se non che anche lei è tutta il papà.

In un’intervista, Zingaretti ha espresso l’amore per le figlie: “Non esiste che io non vada ad una loro recita scolastica perché ho un appuntamento istituzionale.” Un uomo politico che, a prescindere dal giudizio che si possa avere su di lui e sulle sue decisioni, ha dimostrato coerenza e onestà, e amore per la famiglia.