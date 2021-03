Nicola Zingaretti, chi era la bisnonna Ester della Torre morta ad Auschwitz. Approfondiamo la figura della progenitrice dell’ex segretario del Partito Democratico, recentemente dimessosi dalla sua carica politica.





Nella famiglia del politico, c’è una componente che patì gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. La bisnonna di Zingaretti infatti fu deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Proprio lì trovò purtroppo la morte.

Nicola Zingaretti, chi era Ester della Torre, la bisnonna del politico fu deportata ad Auschwitz

Era il 16 ottobre del 1943, quando Ester della Torre, bisnonna materna dell’ex segretario del Partito Democratico Zingaretti, fu deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. In quell’occasione la madre del politico, assieme ai suoi genitori e alla sorella, si salvò quasi per caso da un destino che poteva essere molto simile a quello di sua nonna.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCCA QUI

Leggi anche –> Nicola Zingaretti, chi è la moglie Cristina Berliri: età, foto, lavoro, vita privata

Benché vi siano delle radici ebraiche nella famiglia Zingaretti, il politico non abbraccia questa religione, così come non lo fecero neanche sua nonna materna e sua madre, che si salvarono per miracolo a quell’orrore.

La bisnonna Ester, assieme a tanti altri a Roma, da quel Portico D’Ottavia, luogo in cui gli ebrei vennero radunati, fu invece deportata in quel campo di dolore e morte. E lì trovò la fine della sua vita, dopo solo qualche giorno dal suo arrivo. Presumibilmente il 22 di ottobre circa.

Potrebbe interessarti anche –> Caos Pd: Nicola Zingaretti, dimissioni da segretario del partito

Leggi anche –> Nicola Zingaretti ringrazia la D’Urso, caos sui social: pioggia di commenti negativi

I fratelli Zingaretti non conobbero mai la loro progenitrice e probabilmente considerano la loro esistenza una pura casualità. La loro madre infatti, ospitata in un convento di suore, si salvò per puro caso all’età di 7 anni da quel rastrellamento. Quell’orribile giorno, in cui i nazisti entrarono nella casa del nonno Angelo Di Capua, a Monteverde, portandosi via una parte della loro famiglia. Ovvero la bisnonna Ester, che rimarrà per sempre nei loro cuori e nella loro memoria.