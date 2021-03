La scrittrice Michela Murgia si è sposata nel 2010 con Manuel Persico, ma qualcosa è andato storto. Ecco il retroscena.

Michela Murgia è abbastanza riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, ma sappiamo che nel 2010 ha sposato tale Manuel Persico: un matrimonio davvero particolare e che, purtroppo, non è durato. Vediamo insieme perché.

Michela Murgia da moglie a single

Manuel Persico, originario di Bergamo, è di 12 anni più giovane della scrittrice. I due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia davvero particolare. Il matrimonio è rimasto segreto fino all’ultimo, tanto che gli stessi testimoni non ne sapevano nulla. Solo “sul posto” gli invitati hanno saputo di essere stati nominati testimoni del loro lieto evento.

Stando a quanto dai principali siti di gossip, Michela Murgia e suo marito si sono separati nel 2014, dopo solo 4 anni. Proprio quell’anno la scrittrice ha scoperto di avere un tumore, che affrontato e vinto, dedicando al duro periodo il libro Chirù. Pare che ci sia un legame fra la separazione e la malattia, anche se sappiamo esattamente come sono andati i fatti.

Non è dato sapere se oggi Michela Murgia abbia un nuovo compagno, mentre è certo che non ha mai avuto figli: il suo profilo Instagram viene aggiornato abbastanza spesso, ma per lo più con contenuti di interesse pubblico e relativi al suo lavoro, non alla sua vita privata. Riguardo al tema della maternità, però, ha pubblicato un post proprio su Instagram molto importante: “Abbiamo tutte un’esperienza di maternità, perché la maternità non è la gravidanza, ma un’idea normativa di relazione con cui – nessuna esclusa – siamo state costrette a confrontarci sin da bambine (e a volte a uniformarci da adulte)”.

