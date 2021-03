Michela Murgia, il cancro che l’ha colpita nel 2014: la terribile confessione

By

Michela Murgia e quel libro, “Chirù”, che credeva fosse l’ultimo che avrebbe scritto: ecco la storia del cancro che l’ha colpita nel 2014.

Mentre scriveva “Chirù”, nel 2014, Michela Murgia era sicura che quello fosse l’ultimo libro che avrebbe pubblicato. “È il libro che ho deciso di scrivere quando ho scoperto di avere un cancro. Per raccontare cose che pensavo di dover invecchiare prima di poter narrare. Invece mi sono trovata a chiedermi quanto tempo avessi ancora davanti. E ad affrontare l’idea che quello potesse essere il mio ultimo lavoro. È nato così Chirù. Mentirei se dicessi che è un libro autobiografico, ma ha in sé molto della mia vita” così racconta la scrittrice in un’intervista a Donna Moderna.

La terribile scoperta

“Improvvisamente ti scontri con qualcosa che non puoi controllare. I medici dicono: ‘il tumore è messo così, andiamo a tentoni, non sappiamo che risultati darà la cura. Bisogna aspettare’. E tu, davvero, puoi soltanto aspettare. Il tuo tempo diventa un tempo d’attesa”. Michela Murgia ha scoperto di essere malata durante la campagna elettorale, quando si è candidata alla presidenza della Regione Sardegna. All’inizio, racconta, non l’ha voluto dire a nessuno. “Avrei potuto fermarmi, ma avrei vanificato l’impegno di centinaia di persone. Allora ho tenuto duro”.

La sua vita, da quella scoperta, è cambiata completamente: sia durante la malattia, che dopo. “Esci da un tumore e devi rimettere ordine nella tua scala di valori. Fai i conti con le tue scelte e ti chiedi: e se non avessi tutto il tempo che credevo di avere? Se me ne restasse poco, sono sicura di volerlo vivere così? O ho ancora qualcosa da chiedere e da dare?. Ho parlato con mio marito. Entrambi siamo ancora giovani, lui più di me, e forse è giusto chiedere alla vita qualche altra cosa. Così ci siamo separati”.

Nel libro, Chirù è un violinista di 18 anni: Michela Murgia ha anche deciso di dargli vita online, creando per lui una pagina Facebook. “Dopo 6 anni sono cambiata come non si cambia in 3 esistenze. Tornare al romanzo adesso significa portare nella mia scrittura la consapevolezza nascosta dentro al dono prezioso di tutta questa vita”.