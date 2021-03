Mara Venier furiosa in diretta, scoppia il caos: “Si dia una calmata”

Elisabetta Sgarbi accusa Domenica In di aver trattenuto gli Extraliscio un giorno in più a Sanremo e di non averli fatti esibire, Mara Venier risponde per le rime.

Elisabetta Sgarbi, produttore degli Extraliscio, non le ha mandate a dire a Mara Venier, lamentando l’ingiusto trattamento riservato alla “sua” band: “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse – ha tuonato la nota editrice e sorella del critico d’arte Vittorio -: invitano settimane prima gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti più un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo”.

Mara Venier contro Elisabetta Sgarbi

Secondo Elisabetta Sgarbi non c’è imprevisto nella scaletta di Domenica In che tenga: “Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive”. E invece c’è stata “una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”. Parole durissime quelle della produttrice musicale, alle quali però Mara Venier ha replicato con altrettanta schiettezza.

Immediata e indispettita la risposta di Zia Mara, che in diretta ha letto l’”attacco” e poi, rivolgendosi direttamente a Elisabetta Sgarbi, ha precisato: “Qui non è stato mandato via nessuno. Forse dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa. Abbiamo iniziato in ritardo per la diretta di Papa Francesco. Signora, se dia una calmata, che è meglio. Mi risponda qui, in diretta”. Per ora il match è 1-1…

