Maneskin, il gruppo non l’ha fondato Damiano David: la vera storia

Damiano David è generalmente indicato come il fondatore dei Maneskin, ma non è esattamente così. Ecco com’è nato il gruppo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

In queste ore tutti i riflettori sono puntati sui Maneskin, il gruppo musicale rock formatosi a Roma nel 2015 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio che, dopo aver raggiunto la notorietà nel 2017 in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, ieri ha vinto la 71ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, con cui rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021. Vediamo insieme come ha avuto inizio la loro avventura.

La “genesi” dei Maneskin

Il gruppo è nato dall’incontro tra la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi, all’epoca studenti del Liceo Scientifico J. F. Kennedy di Roma, a cui si è successivamente aggiunto il cantante Damiano David. Quest’ultimo non è quindi il fondatore dei Maneskin, come generalmente riportato dai media generalisti e non. Poi, tramite un annuncio su Facebook, si è aggiunto anche il batterista Ethan Torchio.

La musica l’ha fatta da galeotta per la band dei quattro di Monteverde nata sui banchi di scuola. I Maneskin hanno iniziato la loro avventura musicale come artisti di strada tra i Colli Portuensi e Via del Corso passando da un talent all’altro. Loro caratteristica è distinguersi, cosa che ripetono a tutti, facendosi chiamare i coatti de Roma. Grande successo per il quartetto che eccelle nel mix tra eccentricità e bravura musicale e per la forza canora della voce graffiante di Damiano. Una cosa è certa: ne sentiremo ancora parlare.

