Maneskin, chi è il chitarrista Thomas Raggi: età, foto, vita privata

Conosciamo meglio la storia del chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Un successo smisurato per i Maneskin che si sono imposti ancora una volta a livello nazionale con il trionfo al Festival di Sanremo 2021. Conosciamo meglio la storia del chitarrista Thomas Raggi, nato a Roma il 18 gennaio 2001. Fin da piccolo ha suonato chitarra classica per poi passare a quella elettrica. Così in quegli anni ha conosciuto la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, visto che i due sono diventati molto amici durante gli anni del liceo. Insieme alla giovane ragazza ha frequentato il liceo scientifico il Kennedy fondando la band Måneskin, insieme al cantante Damiano David. Successivamente è arrivato anche Ethan Torchio con il gruppo definitivo che ha partecipato all’edizione 11 di X Factor. Insieme agli altri si è imposto a livello nazionale con varie ospitete in televisione iniziando il loro primo tour musical in giro in Italia e non solo. La loro conferma è arrivata anche con il trionfo al Festival di Sanremo 2021.

Leggi anche –> 71° Festival di Sanremo 2021: Maneskin vincitori con la canzone “Zitti e buoni” – VIDEO

Leggi anche –> Maneskin, testo, video e significato di Zitti e buoni: il debutto a Sanremo 2021

Maneskin, le curiosità sul chitarrista Thomas Raggi

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Sul suo profilo Instagram è molto seguito con 118 mila follower. Suona diverse chitarre come Gibson Sg, Fender Stratocaster ed altre classiche come Gibson, Fender, Alhambra, ma la sua preferita resta la Fender Squier Japan del 1983. Inoltre, in passato ha lavorato anche all’Hard Rock Cafe di Roma ed è il più giovane del gruppo. Un successo inaspettato che è diventato sempre più grande nonostante la loro giovane età. Appena vent’anni per imporsi a livello nazionale ed internazionale.