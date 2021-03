Francesco Facchinetti, la rabbia per Stefano D’Orazio: “Non è giusto”

Da Facchinetti Jr. arrivano parole molto dure che si riferiscono a qualcosa che sarebbe dovuto accadere per D’Orazio a Sanremo 2021.

Francesco Facchinetti ricorda Stefano D’Orazio, “Zio Sdo”, come era solito chiamarlo lui. Il batterista dei Pooh per il figlio di Roby Facchinetti era proprio come uno zio vero e proprio, come tanti di noi abbiamo la fortuna di avere avuto. E lui lo omaggia così, specialmente dopo avere saputo che al recente Festival di Sanremo 2021 non c’è stato alcun omaggio in memoria di Stefano D’Orazio. Molto toccante la dedica di Francesco Facchinetti, che scrive quanto segue.

“Caro zio Sdo, mi dicono che a Sanremo si sono dimenticati di onorarti o che erano in ritardo e hanno tagliato la tua parte. Papà è amareggiato per non dire arrabbiato, lo conosci bene. Se qualcuno gli tocca la famiglia diventa un leone e tu sei molto di più che una semplice famiglia per lui”. Questo è l’inizio del passaggio che un deluso ed evidentemente arrabbiato Francesco ha rilasciato sul suo profilo Instagram. Anche se lui non si dice arrabbiato per quanto ‘non’ successo sul palco dell’Ariston. L’ex Dj Francesco si dice del tutto distante da quello che è il menefreghismo altrui. Ed è sicuro del fatto che la memoria di D’Orazio – di Zio Sdo – sia talmente forte da sopravvivere anche senza che se ne parli.

Facchinetti, una famiglia legatissima a Stefano D’Orazio

Tutta Italia ha amato ed ancora continua ad amare i Pooh, con Stefano che resta nella mente e nel cuore di tanti di noi. La morte di D’Orazio è avvenuta a Roma il 6 novembre 2020. Lui era stato non solo batterista ma anche cantante, paroliere e regista. Sposato con Tiziana Giardoni dal 12 settembre 2017, dopo dieci anni di convivenza, il 72enne musicista non ha mai avuto figli.

Ma era di fatto il padre putativo di Silvia Di Stefano, figlia di Lena Biolcati con la quale i Pooh avevano collaborato. Nel 2019 lui aveva scoperto di avere una leucemia, la morte è sopraggiunta dopo una settimana di ricovero dopo essere risultato positivo. Era stato l’amico di sempre, Roby Facchinetti, a diffondere la notizia sella sua scomparsa.