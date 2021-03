Fabrizio Corona, parole che spaventano: “Pronto a morire” FOTO

Da Fabrizio Corona arriva un post social che fa preoccupare ed al tempo stesso anche discutere. Il messaggio è più che chiaro.

Fabrizio Corona scrive ‘Ready to die’ sul suo profilo Instagram. E pubblica una foto nella quale è ritratto in una delle sue apparizioni in tribunale. Una delle tante, dal momento che l’ex re dei paparazzi di guai con la legge ne ha avuti non pochi.

Lui ha sfruttato spesso il proprio profilo Instagram per sottolineare quella che, a suo dire, è una condizione da perseguitato. Ora in tanti tra i suoi followers gli mostrano sostegno e lo incitano a non mollare. Ma c’è anche chi lo accusa di spacciarsi per un santo quando un santo non è, e di giostrare tutto questo soltanto per meri scopi pubblicitari. Fatto sta che Fabrizio Corona è uno dei pochi in circolazione dotato del necessario carattere per fare ciò che fa.

Fabrizio Corona, il carcere una dura esperienza

Si spera che il percorso vissuto in carcere possa servirgli per far si che lui capisca gli errori compiuti. Che ci sono, che sono avvenuti e che hanno lasciato il segno. Bisogna ora guardare al futuro, anche per fare da guida a Carlos Maria, il figlio avuto ad inizio anni 2000 da Nina Moric. Il ragazzo è diventato maggiorenne ad agosto dell’anno scorso.

Ma anche ora che non è più in ragazzino, lui ha certamente bisogno di una guida certa, come ogni padre dovrebbe essere per il proprio figlio. Lui è stato in carcere, poi in affidamento terapeutico ed ora si trova ai domiciliari. Ma pare che ci possa essere la possibilità che per lui si spalanchino di nuovo le porte di un penitenziario. Cosa che, a detta di Corona e di tanti suoi followers, sarebbe una grande ingiustizia.