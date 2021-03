Paolo De Gregorio, padre della famosa giornalista Concita, era un magistrato e scrittore. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Concita De Gregorio è nata il 19 novembre del 1963 a Pisa, figlia di Paolo, noto magistrato toscano, e Concha, originaria di Barcellona. La futura giornalista è cresciuta a Biella (dove ha frequentato le elementari) a causa del lavoro del papà; da adolescente è tornata a Livorno e si è diplomata presso il liceo classico “Niccolini Guerrazzi”, per poi laurearsi in Scienze Politiche all’Università di Pisa. Conosciamo più da vicino il genitore.

L’identikit di Paolo De Gregorio

Paolo De Gregorio è stato un giudice apprezzato e apprezzato in tutta la provincia di Livorno. Deceduto nel 1008 a 69 anni, era nato a Rosignano e dopo aver frequentato il liceo classico Niccolini Guerrazzi si era laureato in Giurisprudenza a Pisa. Aveva poi approfondito i suoi studi in Germania dove aveva conosciuto Concha Maria, catalana, con la quale si era fidanzato e quindi sposato. Paolo De Gregorio nel frattempo aveva vinto il concorso in magistratura e – passando dal civile, al fallimentare e al penale – aveva girato mezza Italia. Poi, finalmente, era riuscito a tornare nella sua Livorno e aveva comprato casa ad Antignano.

Mentre con la toga del magistrato svolgeva il suo lavoro portando nelle fredde aule del Tribunale la sua personalità estroversa, conquistandosi la stima e l’apprezzamento da tutti i suoi colleghi e collaboratori, Paolo De Gregorio nel tempo libero curava i suoi molteplici interessi e tesse sempre nuovi rapporti con la gente, riuscendo a trovare il tempo anche per leggere e per scrivere: fu tra l’altro vincitore di un Premio Castiglioncello.

