Benevento incidente, Laura muore a 22 anni: “Doveva laurearsi”

News Benevento incidente, la povera Laura perde la vita in un tragico schianto. La sua scomparsa addolora una intera comunità.

Benevento incidente, una tragedia è accaduto in una località nella provincia sannita. C’è infatti una vittima a seguito di una disgrazia avvenuta al volante. Disgrazia che ha portato alla morte la sfortunata Laura Leone. Lei era molto bella, molto amata da tutti coloro che la conoscevano ed era molto lanciata verso una promettente carriera professionale.

Infatti era molto vicina alla laurea in Ingegneria Civile, ma purtroppo il destino le ha riservato una fine tanto prematura quanto terribile. La ragazza ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale stava viaggiando si è ribaltata, finendo con il precipitare all’interno di un precipizio. Alla guida non c’era lei ma un’altra persona che è riuscita a salvarsi nonostante abbia rimediato ferite molto serie. La località dove è avvenuto l’incidente presso Benevento è Arpaise. I soccorsi dei sanitari medici del 118 hanno trovato la giovane già priva di vita. In tutto ci sono tre feriti, conducente compreso. E sono tutti di giovane età.

Benevento incidente, Laura Leone era molto vicina a laurearsi

I ragazzi si trovano attualmente ricoverati presso l’ospedale cittadino ‘Rummo’, in gravi condizioni. Due in particolare sarebbero ancora in pericolo ed i dottori li stanno monitorando con grande apprensione. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 6 marzo 2021. In molti stanno ancora ricordando la povera 22enne sui social network, con messaggi nei quali viene ricordata la dolcezza che la contraddistingueva.

L’Università del Sannio, presso la quale Laura studiava e stava per concludere un brillante percorso accademico, ha deciso di mettere le bandiere a mezz’asta per la giornata di lunedì 8 marzo 2021. Un segno di lutto deciso all’unanimità dal rettore e dagli altri vertici dell’ateneo beneventano per dare il giusto tributo a questa povera giovane.